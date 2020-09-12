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futebol

Tottenham e Everton buscam bom início de temporada neste domingo

Equipe de José Mourinho decepcionou torcedores na última temporada, enquanto time de Carlo Ancelotti conta com reforços de peso para fazer boa campanha na Premier League...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 14:23

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 14:23
Crédito: Mourinho quer que Tottenham tenha outra mentalidade nesta temporada (Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
O Tottenham recebe o Everton neste domingo pela primeira rodada do Campeonato Inglês, às 12h30 (horário de Brasília). O time de José Mourinho, que decepcionou na última campanha, encara uma equipe fortalecida sob comando de Carlo Ancelotti e com reforços de James Rodríguez e Doucouré. Ambos os times sonham em brigar por vagas em competições europeias na temporada.
O comandante português sabe da dificuldade que será ganhar o título da Premier League, mas quer que o elenco pense em cada jogo como sendo um duelo decisivo e que a vitória é o único resultado que interessa.
- Eu quero que eles cheguem em cada jogo e só há um resultado que vamos lutar: vencer as partidas. Nós vamos perder, empatar, vamos jogar bem, jogar mal, mas eu quero essa mentalidade. O primeiro passo para elevar o nível de confiança é ir para cada jogo pensando e sentindo que podemos vencer.
Pelo lado do Everton, o técnico Carlo Ancelotti não revelou a escalação, mas disse que os três contratados devem estar disponíveis para a partida em Londres e comentou sobre o sentimento dos fãs.
- Todos estão em boas condições, treinaram durante a semana e podem jogar. O que nossos torcedores querem é, em primeiro lugar, que o time lute até o último minuto de cada jogo. Em segundo lugar, querem que sejamos competitivos. E eu acredito que a gente consiga isso na temporada.
As duas equipes deixaram a desejar no último Campeonato Inglês e buscam um recomeço diferente. Dois dos times mais tradicionais da Inglaterra querem brigar pelas seis primeiras posições, apesar das dificuldades que irão encontrar contra os favoritos Liverpool, Manchester City, United e Liverpool.

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