Tottenham e Everton buscam bom início de temporada neste domingo

Crédito: Mourinho quer que Tottenham tenha outra mentalidade nesta temporada (Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

O Tottenham recebe o Everton neste domingo pela primeira rodada do Campeonato Inglês, às 12h30 (horário de Brasília). O time de José Mourinho, que decepcionou na última campanha, encara uma equipe fortalecida sob comando de Carlo Ancelotti e com reforços de James Rodríguez e Doucouré. Ambos os times sonham em brigar por vagas em competições europeias na temporada.

O comandante português sabe da dificuldade que será ganhar o título da Premier League, mas quer que o elenco pense em cada jogo como sendo um duelo decisivo e que a vitória é o único resultado que interessa.

- Eu quero que eles cheguem em cada jogo e só há um resultado que vamos lutar: vencer as partidas. Nós vamos perder, empatar, vamos jogar bem, jogar mal, mas eu quero essa mentalidade. O primeiro passo para elevar o nível de confiança é ir para cada jogo pensando e sentindo que podemos vencer.

Pelo lado do Everton, o técnico Carlo Ancelotti não revelou a escalação, mas disse que os três contratados devem estar disponíveis para a partida em Londres e comentou sobre o sentimento dos fãs.

- Todos estão em boas condições, treinaram durante a semana e podem jogar. O que nossos torcedores querem é, em primeiro lugar, que o time lute até o último minuto de cada jogo. Em segundo lugar, querem que sejamos competitivos. E eu acredito que a gente consiga isso na temporada.