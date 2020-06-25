Tottenham e Barcelona estudam troca de Ndombélé por Coutinho

Crédito: Christof Stache/AFP

Ndombélé não deseja mais trabalhar com Mourinho e isso já está claro. Dessa forma, o Barcelona estuda contratar o jogador e oferecer uma trocar por Philippe Coutinho, de acordo com o "The Independent".

Além de Coutinho, o nome de Semedo também está na lista para ser oferecido ao Tottenham, mas o do brasileiro é o que mais interessa aos ingleses. Porém, o negócio é complicado porque o Tottenham quer recuperar o dinheiro gasto no francês e, além disso, PSG e Bayern de Munique também estão interessados no jogador.