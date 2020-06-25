Tottenham e Barcelona estudam troca de Ndombélé por Coutinho

Ndombélé não deseja mais trabalhar com Mourinho e isso já está claro. Dessa forma, o Barcelona estuda contratar o jogador e oferecer uma trocar por Philippe Coutinho, de acordo com o "The Independent".
Além de Coutinho, o nome de Semedo também está na lista para ser oferecido ao Tottenham, mas o do brasileiro é o que mais interessa aos ingleses. Porém, o negócio é complicado porque o Tottenham quer recuperar o dinheiro gasto no francês e, além disso, PSG e Bayern de Munique também estão interessados no jogador.
Na atual temporada, Ndombélé participou de 27 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências.E MAIS:Sevilla recebe Valladolid e busca vitória para se manter no G-4Ex-Palmeiras e Ceará, Serginho projeta retomada do Yamaga na J-League 2: 'Chance de buscar o acesso'Lukian quer grande ano do Jubilo Iwata e foca em artilharia da Liga J2Thomas Meunier é anunciado como reforço pelo Borussia DortmundTécnico do Manchester United elogia Matic no meio de campo do time E MAIS: