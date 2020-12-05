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futebol

Tottenham e Arsenal realizam primeiro clássico da temporada

Equipes vivem momentos distintos e time de José Mourinho quer aproveitar bom momento para vencer em casa. Liverpool encara Wolver e não quer sair do topo da classificação...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 14:40

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 14:40

Crédito: Clássico entre Tottenham e Arsenal promete emoção neste domingo (JULIAN FINNEY / POOL / AFP
Tottenham e Arsenal realizam neste domingo o primeiro clássico da temporada pelo Campeonato Inglês, às 13h30 (horário de Brasília). O time de José Mourinho vive ótima fase na Premier League e ocupa a liderança da competição, enquanto a equipe de Mikel Arteta busca se recuperar na tabela de classificação após um início conturbado.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
O técnico português tocou no ponto da grande rivalidade entre os clubes e falou sobre o momento para encarar os Gunners.
- Hoje é diferente porque queremos os pontos e não apenas vencer o Arsenal, pois é a única coisa boa que podemos dar aos torcedores. Neste momento, nós olhamos para a tabela e lutando pelo topo, mas nunca esquecemos do que a rivalidade significa para os fãs. É sempre um bom e um mau momento para enfrentar o Arsenal. Bom porque te motiva e ruim porque é um grande time.
Por outro lado, o técnico Mikel Arteta se mostrou empolgado com a partida chave para as pretensões dos Gunners na competição.
- É para esse tipo de jogo que estamos aqui. É uma atmosfera única, com muita paixão e sentimentos envolvidos. Nós temos a capacidade de fazer os torcedores felizes e vamos fazer de dito para trazer isso a eles.
Também no domingo, o Liverpool entra em campo para duelar contra o Wolverhampton, às 16h15 (horário de Brasília). O técnico Jurgen Klopp luta para assumir a ponta da Premier League, uma vez que os Reds estão empatados em pontos com o Tottenham, mas o alemão sabe que terá um confronto duro pela frente.
- É um time bom e quando você joga contra o Wolverhampton, eles não atuam como um sétimo lugar, mas como um time do topo. Nuno faz um trabalho excepcional. Eles mudaram um pouco o sistema, o que torna as coisas um pouco mais complicadas. Eles também não sabem exatamente o que vamos fazer. Então é a mesma situação, vamos jogar.
Além destes jogos, o Leicester também entra em campo e busca reencontrar o bom futebol mostrado no início da temporada, enquanto está apenas três pontos atrás dos líderes da Premier League. Com a vitória do Manchester City neste sábado, o time de Guardiola também encosta no topo da tabela e se coloca entre os candidatos ao título.

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