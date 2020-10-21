Tottenham e Arsenal iniciam jornada na Liga Europa contra Austríacos

Crédito: Tottenham pode ter jogo complicado, segundo José Mourinho (CLIVE ROSE / POOL / AFP

O Tottenham entra em campo nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), contra o LASK Linz, da Áustria, para estrear a temporada da fase de grupos da Liga Europa. Os ingleses encaram o adversário mais perigoso do grupo na primeira rodada e o técnico José Mourinho sabe da dificuldade que pode encontrar.

- É um time difícil. Pela minha análise, eles podem ser um oponente muito difícil. Eles jogam há muito tempo juntos, eles sempre foram dominantes, é um time que gosta de pressionar e eu gosto de jogar contra equipes difíceis.

Arsenal joga fora

O Arsenal, um dos favoritos para levar o título da Europa League, inicia sua campanha atuando fora de casa contra o Rapid Vienna, às 13h55 (horário de Brasília). Os Gunners não contam com peças importantes, como Ceballos e Willian, lesionados, mas o técnico Mikel Arteta pode promover o meio-campista Thomas Partey, principal contratação na última janela, à titularidade.

Italianos no torneio

O Napoli recebe o AZ Alkmaar, dos Países Baixos, às 13h55 (horário de Brasília), e o técnico Gattuso adiantou que o time irá sofrer mudanças. O duelo tem a equipe italiana como favorita, mas os holandeses possuem uma jovem equipe com qualidade, principalmente no setor ofensivo, e podem causar problemas.

- O jogo de amanhã não será fácil. Estamos em um grupo em que temos que fazer o nosso melhor para passarmos de fase. Estamos cientes de que sempre temos que jogar coletivamente para trazer o resultado para casa.