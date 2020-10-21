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futebol

Tottenham e Arsenal iniciam jornada na Liga Europa contra Austríacos

Tottenham encara o LASK Linz em Londres, enquanto Arsenal viaja para enfrentar o Rapid Vienna. Italianos também iniciam suas campanhas na competição nesta quinta-feira...

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 13:50

LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 13:50
Crédito: Tottenham pode ter jogo complicado, segundo José Mourinho (CLIVE ROSE / POOL / AFP
O Tottenham entra em campo nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), contra o LASK Linz, da Áustria, para estrear a temporada da fase de grupos da Liga Europa. Os ingleses encaram o adversário mais perigoso do grupo na primeira rodada e o técnico José Mourinho sabe da dificuldade que pode encontrar.
- É um time difícil. Pela minha análise, eles podem ser um oponente muito difícil. Eles jogam há muito tempo juntos, eles sempre foram dominantes, é um time que gosta de pressionar e eu gosto de jogar contra equipes difíceis.
Arsenal joga fora
O Arsenal, um dos favoritos para levar o título da Europa League, inicia sua campanha atuando fora de casa contra o Rapid Vienna, às 13h55 (horário de Brasília). Os Gunners não contam com peças importantes, como Ceballos e Willian, lesionados, mas o técnico Mikel Arteta pode promover o meio-campista Thomas Partey, principal contratação na última janela, à titularidade.
Italianos no torneio
O Napoli recebe o AZ Alkmaar, dos Países Baixos, às 13h55 (horário de Brasília), e o técnico Gattuso adiantou que o time irá sofrer mudanças. O duelo tem a equipe italiana como favorita, mas os holandeses possuem uma jovem equipe com qualidade, principalmente no setor ofensivo, e podem causar problemas.
- O jogo de amanhã não será fácil. Estamos em um grupo em que temos que fazer o nosso melhor para passarmos de fase. Estamos cientes de que sempre temos que jogar coletivamente para trazer o resultado para casa.
O Milan vem embalado após vencer o clássico de Milan contra a Inter no último final de semana, mas viaja para encarar o tradicional Celtic, às 16h (horário de Brasília). O técnico Pioli afirmou que está empolgado e com altas expectativas para comandar a equipe rossonera em uma competição europeia.

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