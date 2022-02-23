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futebol

Tottenham desperdiça chances e sofre derrota para o Burnley

Após um primeiro tempo fraco, Tottenham melhora na segunda etapa, mas desperdiça grandes oportunidades e também a chance de se aproximar do G-4...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 18:22
O Tottenham sofreu uma derrota pesada para o Burnley por 1 a 0 em rodada atrasada pela Premier League. Após muita pressão na segunda etapa, com Kane carimbando o travessão e Pope realizando grande defesa, Mee aproveitou cobrança de falta e marcou o gol da vitória dos mandantes de cabeça.POUCAS EMOÇÕESNa primeira etapa, o Burnley procurou ser mais objetivo, mas os 45 minutos iniciais foram com poucas chances de gol. Aos 14 minutos, Brownhill encontrou espaço de fora da área para Lloris defender sem dificuldade. Aos 32, os Spurs responderam com Emerson sendo lançado pelo lado direito, cortando a defesa para o meio e finalizando sem direção.
> Veja a tabela da Premier League
MUITA PRESSÃONo primeiro minuto da segunda etapa, Kane recebeu cruzamento após cobrança de falta e carimbou o travessão. Aos 14, o artilheiro dos Spurs recebeu passe de fora da área e bateu com a perna esquerda no cantinho, mas pela linha de fundo. No ataque seguinte, Emerson encontrou Davies na área, que bateu de primeira e Pope realizou grande defesa.
QUEM NÃO FAZ, LEVAApós aguentar a pressão, o Burnley voltou ao ataque e Jay Rodríguez aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou para defesa brilhante de Lloris. O Tottenham respondeu em rápido contra-ataque em que Kulusevki recebeu passe de Son na área, mas bateu tirando tinta da trave. Aos 25, os mandantes abriram o placar após Mee receber cruzamento em cobrança de falta e cabecear para o gol.
Crédito: Burnleyconquistouvitóriaimportantenalutacontraorebaixamento(NIGELRODDIS/AFP

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