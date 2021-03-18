Tottenham deseja a permanência de Carlos Vinícius, mas não quer pagar cláusula de rescisão ao Benfica

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Contratado por empréstimo no início da temporada, o atacante Carlos Vinícius parece ter caído nas graças do Tottenham. Com vínculo até o final da temporada, o clube inglês tem interesse na continuidade do brasileiro, mas não deseja pagar a cláusula prevista em contrato.

+ Veja a tabela da Premier LeagueDe acordo com o portal "Football Insider", os Spurs não pretender pagar os 45 milhões de euros previstos inicialmente para ficar com o camisa 45 em definitivo. Diante disso, a intenção dos ingleses é negociar com os Encarnados e tentar uma redução no valor.

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