Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tottenham deseja a permanência de Carlos Vinícius, mas não quer pagar cláusula de rescisão ao Benfica
futebol

Tottenham deseja a permanência de Carlos Vinícius, mas não quer pagar cláusula de rescisão ao Benfica

Brasileiro está emprestado ao Tottenham até o final da temporada, e Tottenham tem opção de compra. Valor é considerado alto pelos ingleses, que tentarão negociar com o Benfica...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 14:55
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Contratado por empréstimo no início da temporada, o atacante Carlos Vinícius parece ter caído nas graças do Tottenham. Com vínculo até o final da temporada, o clube inglês tem interesse na continuidade do brasileiro, mas não deseja pagar a cláusula prevista em contrato.
+ Veja a tabela da Premier LeagueDe acordo com o portal "Football Insider", os Spurs não pretender pagar os 45 milhões de euros previstos inicialmente para ficar com o camisa 45 em definitivo. Diante disso, a intenção dos ingleses é negociar com os Encarnados e tentar uma redução no valor.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
Reserva imediato de Harry Kane, Carlos Vinícius entrou em campo 19 vezes pelo Tottenham na atual temporada e já balançou as redes nove vezes. O atacante ainda deu três assistências para seus companheiros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados