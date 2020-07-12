Tottenham derrota o Arsenal de virada e ultrapassa o rival na tabela

Neste domingo, o Tottenham venceu o Arsenal por 2 a 1 no derby londrino válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Lacazette abriu o placar para os Gunners, enquanto Soin e Alderweireld viraram a partida para os Spurs ,de José Mourinho. Com o resultado, os donos da casa ultrapassaram os rivais na tabela, com 52 pontos contra 50.
Na próxima rodada, o Tottenham visita o Newcastle, no James Park, às 16h (horário de Brasília), na quarta. No mesmo dia e horário, o Arsenal recebe o campeão Liverpool.
Equilíbrio inicialA partida começou bem quente e equilibrada, como um clássico pede, apesar da ausência dos torcedores, em virtude da pandemia. E com isso, o Tottenham teve a primeira grande oportunidade com Kane. O inglês recebeu um belo lançamento do brasileiro Lucas e tentou encobrir o goleiro Martínez, que fez linda defesa e salvou o Arsenal. Em seguida, Bellerín fez boa jogada, cruzou na área para Aubameyang furar, e Tierney chutou forte.
Gol lá... Gol cáAos 17, os Gunners saíram na frente, e com um belo gol. Após Xhaka dividir, a bola sobrou para Lacazette dominar e acertar o ângulo de Lloris. Dois minutos depois, foi a vez dos Spurs balançarem as redes. No lance, Kolasinac tentou recuar para David Luiz, porém o Son aproveitou o erro e com muita velocidade tocou por cima de Martínez. Ainda no primeiro tempo, Davies soltou uma bomba de longe e acertou o travessão do Arsenal.
Arsenal volta melhorNa segunda etapa, o Arsenal voltou melhor e pressionou no campo do adversário. Aos 14, após receber bom passe de Lacazette, Aubameyang soltou uma bomba de longe, que estremeceu o travessão de Lloris. Outra boa chance dos visitantes aconteceu novamente com Aubameyang. Bellerín tentou chutar de fora, a bola desviou e sobrou para o gabonês colocar no canto, para outra bela defesa do arqueiro francês.
Spurs viram e vencem o jogoNa parte final do jogo, os Spurs cresceram, e começaram a construir mais oportunidades para virar o placar. Aos 25, após boa jogada trabalhada, Son recebeu no meio e tentou surpreender o arqueiro, mas Martínez fez uma ótima atuação e evitou o gol. Já aos 38, após escanteio, Alderweireld ganhou de Tierney e de cabeça decretou a vitória do Tottenham no derby londrino.
No fim, os donos da casa ainda tiveram a chance de ampliar o placar. Em mais um erro da defesa do Arsenal, Son deixou Kane em boa condição de finalizar, mas Martínez apareceu novamente e Lo Celso no rebote mandou por cima do gol.