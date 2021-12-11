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futebol

Tottenham corre risco de levar W.O. e ser eliminado da Conference League; entenda

Após surto de Covid-19 no elenco inglês, Uefa diz que partida com o Rennes não tem data para ser remarcada e encaminha caso a Órgão de Controle, Ética e Disciplina da entidade...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 10:10

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 10:10

A Uefa se pronunciou neste sábado a respeito do duelo entre Tottenham e Rennes, pela Conference League, que seria realizado na última quinta-feira, mas que foi adiado devido a um surto de Covid-19. Segundo a entidade europeia, a partida não será remarcada. Com isso, os Spurs podem sofrer um W.O., que resultaria na eliminação do torneio. - Infelizmente, apesar de todos os esforços, não foi encontrada uma solução que funcionasse para os dois clubes. Como consequência, o jogo não pode mais ser disputado e o assunto será, portanto, encaminhado ao Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa para uma decisão a ser tomada de acordo com o Anexo J dos regulamentos de competição acima mencionados - declarou a Uefa.
+ Veja a classificação final da fase de grupos da Conference League
A partida entre ingleses e franceses, válida pela última rodada da fase de grupos da competição, foi adiada na quarta-feira. Com um surto de Covid-19 em seu elenco, os Spurs tiveram oito jogadores contaminados, o que obrigou o fechamento do centro de treinamentos do clube.
De acordo com o regulamento da Uefa, o Tottenham corre o risco de ser punido por não ter comparecido à partida e não ter conseguido reunir, no mínimo, 13 atletas para o jogo. A pena seria a derrota por 3 a 0, o que configuraria o W.O.
+ Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues
Caso o W.O. seja confirmado, o Tottenham será eliminado ainda na fase de grupos da Conference League. Com sete pontos, a equipe de Antonio Conte está na terceira colocação do Grupo G, três pontos a menos que o Vitesse, o vice-líder. Com 11 pontos, o Rennes já está classificado.
Crédito: TottenhamtemgrandeschancesdeficarpelocaminhonaConferenceLeague(Foto:DANIELLEAL/AFP

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