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futebol

Tottenham contrata pacotão da Juventus na janela de janeiro

Clube da Premier League acertou as chegadas de Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur nos últimos dias do mercado de inverno. Italianos irão confirmar chegada de Denis Zakaria...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 10:23

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 10:23

O Tottenham acertou as contratações do atacante Dejan Kulusevski e do meia Rodrigo Bentancur com a Juventus, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Com a saída de duas peças no elenco, a Velha Senhora poderá confirmar a chegada de Denis Zakaria, meia do Borussia Monchengladbah.O atacante ucraniano chega aos Spurs por empréstimo com a opção de compra ao fim da temporada fixada em 40 milhões de euros (R$ 240 milhões). Esta cláusula acordada entre as partes pode se tornar obrigatória em caso de classificação do Tottenham para a Champions League ou devido ao número de aparições do jogador com a camisa da equipe londrina.
> Veja a tabela da Premier League
Já no caso de Bentancur, o Tottenham acertou a compra definitiva do meia por 19 milhões de euros (R$ 114 milhões) fixos, mas a Juventus pode receber outros seis milhões de euros (R$ 36 milhões) em variáveis. O clube de Turim já buscava uma saída para o uruguaio, por conta do excesso de meias no elenco.
Com isso, o Tottenham abriu caminho para que a Juventus possa fechar a contratação do meia Denis Zakaria. O suíço está em fim de contrato com o Borussia Monchengladbah, mas a Velha Senhora decidiu se antecipar no mercado e escapar da concorrência que poderia haver no fim da temporada.
Crédito: KulusovskiirávestiracamisadoTottenham(Foto:MIGUELMEDINA/AFP

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