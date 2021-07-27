Tottenham confirma saída de zagueiro e busca nome no mercado

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O Tottenham confirmou a saída de Toby Alderweireld para o Al Duhail, do Qatar. Sem o defensor belga no elenco para a próxima temporada, os Spurs estudam quatro nomes para integrar o plantel do técnico Nuno Espírito Santo nas próximas semanas, segundo Fabrizio Romano.O principal desejo da equipe londrina é Cristian Romero, defensor da Atalanta e da seleção argentina. Ainda não há acordo entre ingleses e italiano, que cobram 55 milhões de euros (R$ 336 milhões) pela saída do zagueiro e uma das principais peças do elenco de Gasperini.

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Caso o Plano A não dê certo, os Spurs também possuem alternativas no mercado. O japonês Tomiyasu, que está nos Jogos Olímpicos de Tóquio defendendo o Japão, é uma das opções. O atleta do Bologna pode ser contrato por 18 milhões de euros (R$ 110 milhões).