Tottenham cede Lamela ao Sevilla e contrata Bryan Gil

Tottenham e Sevilla estão finalizando uma troca em que Erik Lamela irá jogar no futebol espanhol e Bryan Gil será o novo reforço dos Spurs, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os ingleses ainda pagarão cerca de 25 milhões de euros (R$ 153 milhões) ao time da Andaluzia como parte do acordo.Apesar de pertencer ao Sevilla, o jovem meia de 20 anos nao teve muitas chances nas duas últimas temporadas com a camisa alvirrubra. Em 2019/2020, o atleta foi emprestado ao Leganés na janela de janeiro, enquanto vestiu a camisa do Eibar durante a última temporada completa.
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Apesar da péssima campanha do clube no Campeonato Espanhol, que terminou na lanterna da competição, Bryan Gil conseguiu se destacar. O meio-campista anotou quatro dos 29 gols marcados por sua equipe durante o torneio, além de distibuir três assistências.
Por outro lado, Lamela tinha contrato com o Tottenham até 2022 e o clube aproveitou a oportunidade para não deixar o jogador sair sem custos no próximo ano. O argentino nunca conseguiu ser um protagonista na Inglaterra e busca novos ares na Espanha.