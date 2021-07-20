Tottenham cede Lamela ao Sevilla e contrata Bryan Gil

Tottenham e Sevilla estão finalizando uma troca em que Erik Lamela irá jogar no futebol espanhol e Bryan Gil será o novo reforço dos Spurs, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os ingleses ainda pagarão cerca de 25 milhões de euros (R$ 153 milhões) ao time da Andaluzia como parte do acordo.Apesar de pertencer ao Sevilla, o jovem meia de 20 anos nao teve muitas chances nas duas últimas temporadas com a camisa alvirrubra. Em 2019/2020, o atleta foi emprestado ao Leganés na janela de janeiro, enquanto vestiu a camisa do Eibar durante a última temporada completa.