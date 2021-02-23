Tottenham busca contratação de zagueiro do Lille para próxima época

O Tottenham está interessado na contratação de Sven Botman, zagueiro do Lille, segundo a “France Football”. O defensor também atrai a atenção do Liverpool e da Inter de Milão, mas possui contrato até 2025 e uma multa de 40 milhões de libras (R$ 309 milhões). Com isso, os franceses estão no comando da situação e não tem pressa em vender o atleta.O Liverpool era cotado como um possível destino para o holandês na última janela de transferências de janeiro. No entanto, o time de Jurgen Klopp enfrenta diversos problemas de lesões em seu sistema defensivo nesta temporada. Não é possível saber se o interesse irá seguir de pé com os retornos de Van Dijk e Joe Gomez.