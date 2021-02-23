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futebol

Tottenham busca contratação de zagueiro do Lille para próxima época

Sven Botman também está na mira do Liverpool e da Inter de Milão, mas time de Jurgen Klopp pode desistir com retorno de Van Dijk e Joe Gomez na próxima campanha...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 11:46

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 11:46

Crédito: Sven Botman pode ir para o Tottenham na próxima temporada (Denis Charlet / AFP
O Tottenham está interessado na contratação de Sven Botman, zagueiro do Lille, segundo a “France Football”. O defensor também atrai a atenção do Liverpool e da Inter de Milão, mas possui contrato até 2025 e uma multa de 40 milhões de libras (R$ 309 milhões). Com isso, os franceses estão no comando da situação e não tem pressa em vender o atleta.O Liverpool era cotado como um possível destino para o holandês na última janela de transferências de janeiro. No entanto, o time de Jurgen Klopp enfrenta diversos problemas de lesões em seu sistema defensivo nesta temporada. Não é possível saber se o interesse irá seguir de pé com os retornos de Van Dijk e Joe Gomez.
> Veja a tabela da Premier League
Botman foi contratado este ano para substituir Gabriel Magalhães, contratado pelo Arsenal. Em seu primeiro ano, o canhoto tem feito a diferença e ajudado o Lille a chegar na liderança do Campeonato Francês. O clube possui a melhor defesa da Ligue 1 com apenas 16 gols sofridos em 26 partidas, além de ter tido 13 jogos sem levar um único tento.

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