futebol

Tottenham busca contratação de treinador da Bélgica

Roberto Martínez é o mais cotado para assumir o posto deixado por José Mourinho no último mês de abril, mas tem a disputada Eurocopa pela frente...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 11:18

O Tottenham conversa com Roberto Martínez, técnico da Bélgica, para assumir o cargo da equipe londrina na próxima temporada, segundo a "Sky Sports". As informações apontam que o espanhol está interessado a comandar clubes novamente após cinco anos treinando seleção.Martínez está focado na disputada Eurocopa e busca conquistar seu primeiro título com a Bélgica após chegar nas semifinais da Copa do Mundo em 2018. A equipe liderada por Kevin de Bruyne e Lukaku chega como uma das favoritas para o torneio.
O espanhol assumiu o cargo na seleção após apresentar bons desempenhos no futebol inglês. Entre 2009 e 2013, o comandante este à frente do Wigan e venceu uma FA Cup, enquanto treinou o Everton entre 2013 e 2016 e alcançou um 5º lugar na Premier League.
Além de Martínez, o Tottenham também estuda outros nomes para dirigir o clube. Um dos preferidos de Daniel Levy, mandatário dos Spurs, é o de Brendan Rodgers, do Leicester, mas a expectativa é de que o inglês permaneça nos Foxes.

