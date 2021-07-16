Tottenham busca contratação de Aouar, meia do Lyon

Crédito: Aouar está na mira do Tottenham (Divulgação/Lyon

O Tottenham busca a contratação do meio-campista Aouar, do Lyon. Segundo a "ESPN", o clube inglês pretende envolver Ndombélé na negociação. O jogador francês não se adaptou ao estilo da Premier League e pode retornar ao time em que explodiu.Ambos os atletas atuam no mesmo setor, são jovens e possuem um valor de mercado semelhante. Por conta disso, a operação não deve envolver dinheiro de nenhuma das duas partes. No entanto, as conversas estão em estágios embrionários.

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Além do Tottenham, o Arsenal, seu maior rival, também monitora de perto a situação de Aouar. Os Gunners buscam uma reconstrução no elenco após uma temporada ruim sob comando de Mikel Arteta e o meio de campo é tratado como uma das prioridades.