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futebol

Tottenham busca contratação de Aouar, meia do Lyon

Clube inglês tenta propor uma troca com a equipe francesa para que Ndombélé deixe Londres nesta janela de transferências. Arsenal tem interesse em Aouar...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 14:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 14:45
Crédito: Aouar está na mira do Tottenham (Divulgação/Lyon
O Tottenham busca a contratação do meio-campista Aouar, do Lyon. Segundo a "ESPN", o clube inglês pretende envolver Ndombélé na negociação. O jogador francês não se adaptou ao estilo da Premier League e pode retornar ao time em que explodiu.Ambos os atletas atuam no mesmo setor, são jovens e possuem um valor de mercado semelhante. Por conta disso, a operação não deve envolver dinheiro de nenhuma das duas partes. No entanto, as conversas estão em estágios embrionários.
> Veja a tabela da Premier League
Além do Tottenham, o Arsenal, seu maior rival, também monitora de perto a situação de Aouar. Os Gunners buscam uma reconstrução no elenco após uma temporada ruim sob comando de Mikel Arteta e o meio de campo é tratado como uma das prioridades.
Segundo a imprensa francesa, o clube que tem Edu Gaspar no quadro de dirigentes chegou a fazer proposta pelo jogador. A relação do brasileiro com Juninho Pernambucano pode ser um facilitador, mas até o momento não há informações de que as conversas tenham avançado.

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