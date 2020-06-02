Tottenham busca a contratação de Savic, do Atlético de Madrid

Crédito: Divulgação/atleticodemadrid.com

O Tottenham busca a contratação de Stefan Savic, zagueiro do Atlético de Madrid. De acordo com o 'AS', os Spurs enfrentam a concorrência do Mônaco, que também deseja contar com o jogador.

O contrato do sérvio com o clube espanhol dura até 2022, mas com o interesse dos clubes europeus o Atlético de Madrid pode ser obrigado a vendê-lo. Valencia e Juventus também observam o jogador.