Tottenham busca a contratação de Savic, do Atlético de Madrid

O Tottenham busca a contratação de Stefan Savic, zagueiro do Atlético de Madrid. De acordo com o 'AS', os Spurs enfrentam a concorrência do Mônaco, que também deseja contar com o jogador.
O contrato do sérvio com o clube espanhol dura até 2022, mas com o interesse dos clubes europeus o Atlético de Madrid pode ser obrigado a vendê-lo. Valencia e Juventus também observam o jogador.
Savic está avaliado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões). Na atual temporada, atuou em 19 partidas e marcou um gol. E MAIS:Presidente do Benfica descarta retorno de David Luiz para 20/21Ex-Vasco e Ponte, Lucas Mineiro comemora retorno da J-League e busca rápida adaptação no JapãoVan Dijk conta passagem em que esteve com medo de morrerReal Madrid mira contratação de jovem promessa do PSGUnited se interessa por Sterling, mas prioridade segue sendo Real Madrid'Se caso George Floyd não tivesse acontecido, talvez João Pedro estaria no esquecimento', lamenta Grafite E MAIS: