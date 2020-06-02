Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham busca a contratação de Savic, do Atlético de Madrid

Zagueiro sérvio de 29 anos também interessa ao Mônaco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jun 2020 às 15:26

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 15:26

Crédito: Divulgação/atleticodemadrid.com
O Tottenham busca a contratação de Stefan Savic, zagueiro do Atlético de Madrid. De acordo com o 'AS', os Spurs enfrentam a concorrência do Mônaco, que também deseja contar com o jogador.
O contrato do sérvio com o clube espanhol dura até 2022, mas com o interesse dos clubes europeus o Atlético de Madrid pode ser obrigado a vendê-lo. Valencia e Juventus também observam o jogador.
Savic está avaliado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões). Na atual temporada, atuou em 19 partidas e marcou um gol. E MAIS:Presidente do Benfica descarta retorno de David Luiz para 20/21Ex-Vasco e Ponte, Lucas Mineiro comemora retorno da J-League e busca rápida adaptação no JapãoVan Dijk conta passagem em que esteve com medo de morrerReal Madrid mira contratação de jovem promessa do PSGUnited se interessa por Sterling, mas prioridade segue sendo Real Madrid'Se caso George Floyd não tivesse acontecido, talvez João Pedro estaria no esquecimento', lamenta Grafite E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados