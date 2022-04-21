futebol

Tottenham busca a contratação de lateral da Inter de Milão

Antonio Conte, técnico dos Spurs, deseja contar com Dumfries na próxima temporada; jogador também atrai interesse do Bayern de Munique
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 19:29

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 19:29

Antonio Conte, técnico do Tottenham, já se planeja para a próxima temporada. De acordo com informações do site 'Calciomercato', o lateral-direito da Inter de Milão, Dumfries, é um desejo de Conte para reforçar o clube londrino em 2022/2023.> Trajetória de Gabriel Jesus no Manchester City teve altos e baixos
Conte planeja reforçar o lado direito da equipe com a contratação do holandês Dumfries. Isto porque o brasileiro Emerson Royal não correspondeu bem e perdeu a posição para o irlandês Doherty.
Além do Tottenham, o Bayern de Munique é outro clube interessado em Dumfries. Porém, os bávaros estão muito próximos de acertar com o Nouassir Mazraoui, lateral do Ajax.
Dumfries chegou à Inter de Milão após se transferir do PSV, em agosto de 2021. O holandês se transferiu para substituir Hakimi, que acertou com o Paris Saint-Germain. Embora não tenha sido tão produtivo como o marroquino, o lateral faz boa temporada, com quatro gols e sete assistências em 39 partidas.
Tópicos Relacionados

internazionale
Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

