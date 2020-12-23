Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham bate o Stoke City e vai às semis da Copa da Liga Inglesa

Com gols de Bale, Davies e Harry Kane, spurs aplicam 3 a 1 nos potters...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 dez 2020 às 16:22

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:22

Crédito: AFP
Com um susto no segundo tempo, o Tottenham confirmou o favoritismo e derrotou o Stoke City, fora de casa, por 3 a 1, nesta quarta-feira, em jogo único e válido pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Os gols foram anotados por Bale, Davies e Harry Kane, enquanto Thompson descontou para os Potters. Agora, os Spurs se juntaram a Brentford e Manchester City nas semifinais. Mais tarde, às 17h, Everton e Manchester United decidem o último semifinalista.
Enquanto o Tottenham briga pelo título da Premier League e entrou com força máxima, o Stoke atuou sem cinco goleiros e é apenas o sétimo na segundona, dez pontos atrás do líder Norwich. No gol, os Potters jogaram com Andy Lonergan, de 37 anos e que não atuava há mais de um ano e meio.
Fiasco! Veja as contratações que não deram certo nos clubes europeus nesta década
A supremacia do Tottenham era, naturalmente, esperada, ainda mais em jogo sem público. Logo aos 22, Winks cruzou e Bale fez de cabeça. Os Spurs mantiveram-se em cima e fecharam o primeiro tempo com 7 finalizações a 0, além de 73% de posse de bola.
Apesar disso, quem marcou foi o Stoke, aos oito, quando Brown cruzou para Thompson, que chutou cruzado, sozinho na área. Mas a superioridade do Tottenham era evidente e os Spurs não demoraram muito para desempatar. Aos 31, Davies arriscou de fora da área e fez 2 a 1 para o Tottenham.
Cinco minutos depois, não podia faltar o dele, claro. Harry Kane recebeu de Sissoko e fuzilou para as redes. No início da jogada, a defesa do time da casa saiu errado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados