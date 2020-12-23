Tottenham bate o Stoke City e vai às semis da Copa da Liga Inglesa

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Com um susto no segundo tempo, o Tottenham confirmou o favoritismo e derrotou o Stoke City, fora de casa, por 3 a 1, nesta quarta-feira, em jogo único e válido pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Os gols foram anotados por Bale, Davies e Harry Kane, enquanto Thompson descontou para os Potters. Agora, os Spurs se juntaram a Brentford e Manchester City nas semifinais. Mais tarde, às 17h, Everton e Manchester United decidem o último semifinalista.

Enquanto o Tottenham briga pelo título da Premier League e entrou com força máxima, o Stoke atuou sem cinco goleiros e é apenas o sétimo na segundona, dez pontos atrás do líder Norwich. No gol, os Potters jogaram com Andy Lonergan, de 37 anos e que não atuava há mais de um ano e meio.

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A supremacia do Tottenham era, naturalmente, esperada, ainda mais em jogo sem público. Logo aos 22, Winks cruzou e Bale fez de cabeça. Os Spurs mantiveram-se em cima e fecharam o primeiro tempo com 7 finalizações a 0, além de 73% de posse de bola.

Apesar disso, quem marcou foi o Stoke, aos oito, quando Brown cruzou para Thompson, que chutou cruzado, sozinho na área. Mas a superioridade do Tottenham era evidente e os Spurs não demoraram muito para desempatar. Aos 31, Davies arriscou de fora da área e fez 2 a 1 para o Tottenham.