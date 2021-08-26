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futebol

Tottenham bate o Paços de Ferreira e avança à fase de grupos da Conference League

Após perder por 1 a 0 na partida de ida, Tottenham conseguiu placar positivo jogando em casa para avançar de fase...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 17:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 17:41
Crédito: Twitter / Tottenham
O Tottenham conseguiu a classificação para a fase de grupos da UEFA Conference League nesta quinta-feira. A equipe londrina venceu o Paços de Ferreira por 3 a 0 com dois gols de Harry Kane e um de Lo Celso para somar o 3 a 1 no placar agregado.ABRIU O PLACARO Tottenham foi a equipe que conseguiu sair na frente logo no início da partida desta quinta-feira. Aos nove minutos de jogo, Harry Kane recebeu o cruzamento de Bryan Gil e marcou o seu primeiro gol na temporada para o time dos Spurs.
ARTILHEIRO​Com a vitória parcial, o Tottenham precisava de mais gols para poder vencer o Paços de Ferreira no agregado, visto que havia perdido na ida por 1 a 0. Aos 34 minutos do primeiro tempo, os Spurs aproveitaram um bate-rebate na área adversária para marcar novamente com Harry Kane.
AMPLIOUCom o placar de 2 a 0 classificando o Tottenham, a equipe londrina decidiu seguir no ataque durante a segunda etapa do confronto. Aos 25 minutos da parte final, o time da casa aproveitou uma cobrança de falta e marcou um belo gol com Lo Celso.
PORTUGUESES ATRÁSDurante todo o confronto nesta quinta-feira, a equipe do Paços de Ferreira não conseguiu impor o seu jogo ao Tottenham, ao contrário do que aconteceu na partida de ida, quando venceram por 1 a 0. Com a derrota, os portugueses foram eliminados da competição.

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