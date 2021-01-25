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Tottenham bate o lanterna da segunda divisão de virada, e se classifica na Copa da Inglaterra

Time de José Mourinho sai atrás no placar, empata nos acréscimos do primeiro tempo, e só busca a virada após os 40 minutos da etapa final. Próximo adversário será o Everton...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 18:47

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:47

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Foi com emoção, mas o Tottenham está classificado para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. Nesta segunda-feira, os Spurs visitaram o Wycombe, da segunda divisão nacional, e venceram por 4 a 1. As equipes, no entanto, empatavam até os 40 minutos do segundo tempo. Bale, Winks e Ndombélé marcaram para os londrinos, enquanto Onyedinma abriu o placar.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSUSTOO Tottenham pressionou o lanterna da segunda divisão inglesa desde o início, mas quem abriu o placar foi o Wycombe. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Ikpeazu recebeu na direita, girou em cima de Alderweireld, e cruzou. Davidson Sánchez não conseguiu cortar, e Onyedinma aproveitou a sobra para marcar.
TUDO IGUALNos acréscimos da etapa inicial, o galês Gareth Bale deixou tudo igual. Lucas Moura lançou para o camisa 9 dentro da área, que se antecipou e tocou de primeira para encobrir o goleiro Ryan Allsop, deixando tudo igual no Estádio Adams Park.
VIRADA NO FIMQuando o empate parecia definitivo, o Tottenham chegou à virada com Winks aos 40 minutos. Ndombélé lançou para Kane, que bateu, mas foi bloqueado. A bola sobrou para na entrada da área, e o volante bateu bonito para marcar. Após a virada, Ndombélé marcou mais duas vezes. Primeiro, aos 41 minutos, com passe de Son, e depois, com assistência de Hojbjerg, aos 47 minutos.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele
SEQUÊNCIANa próxima fase da Copa da Inglaterra, as oitavas de final, o Tottenham enfrentará o Everton. Os Toffees bateram o Sheffield Wednesday por 3 a 0 no domingo, e confirmaram a vaga.

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