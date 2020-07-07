Tottenham bate o Everton no encerramento da rodada do Inglês

Crédito: CATHERINE IVILL / AFP

No encerramento da 33ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham recebeu o Everton nesta segunda-feira em seu estádio e venceu por 1 a 0, graças a um gol contra do zagueiro Michael Keane. Com a vitória, os Spurs sobem duas posições e agora estão em oitavo.

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O JOGOJogando em casa, o Tottenham partiu para cima do Everton no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades. Apesar de igualar a posse de bola em alguns momentos, os Toffees não conseguiam criar chances com objetividade para chegar ao gol de Hugo Lloris. Os londrinos marcaram o gol da vitória aos 24 minutos do primeiro tempo. Após jogada de Kane e Son, a bola sobrou para o argentino Giovani Lo Celso dentro da área, que girou e finalizou. A bola, que não ia na direção do gol, desviou em Michael Keane e morreu no fundo das redes. A arbitragem assinalou gol contra.