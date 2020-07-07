Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham bate o Everton no encerramento da rodada do Inglês

Clube de Londres é melhor durante os 90 minutos e consegue vitória importante na briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2020 às 21:15

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 21:15

Crédito: CATHERINE IVILL / AFP
No encerramento da 33ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham recebeu o Everton nesta segunda-feira em seu estádio e venceu por 1 a 0, graças a um gol contra do zagueiro Michael Keane. Com a vitória, os Spurs sobem duas posições e agora estão em oitavo.
+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
O JOGOJogando em casa, o Tottenham partiu para cima do Everton no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades. Apesar de igualar a posse de bola em alguns momentos, os Toffees não conseguiam criar chances com objetividade para chegar ao gol de Hugo Lloris. Os londrinos marcaram o gol da vitória aos 24 minutos do primeiro tempo. Após jogada de Kane e Son, a bola sobrou para o argentino Giovani Lo Celso dentro da área, que girou e finalizou. A bola, que não ia na direção do gol, desviou em Michael Keane e morreu no fundo das redes. A arbitragem assinalou gol contra.
SITUAÇÃO E SEQUÊNCIACom a vitória, o Tottenham chegou aos 48 pontos, ultrapassou o Sheffield, e agora está em oitavo. O Everton, com 44 pontos, permanece em 11º lugar. Na próxima rodada, o Tottenham encara o Bournemouth, fora de casa. O Everton recebe o Southampton.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados