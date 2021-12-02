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futebol

Tottenham bate o Brentford e volta a vencer na Premier League

Com gol contra de Canós e outro de Son, Tottenham vence o Brentford e se aproxima do topo da tabela do Inglês...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 18:21

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 18:21

Nesta quinta-feira, o Tottenham conseguiu vencer novamente pela Premier League ao bater o Brentford pelo placar de 2 a 0. Em sua casa, na cidade de Londres, a equipe dos Spurs marcou com gol contra de Sergi Canós e outro gol de Son.Veja a tabela do Inglês
GOL CONTRAJá no início da partida, o Tottenham conseguiu levar a melhor e sair na frente do placar após um grande erro cometido pelo Brentford. Os Spurs foram ao ataque e, aos 12 minutos do primeiro tempo, abriram o marcador com gol contra de Sergi Canós.
SEM CHANCESCom a vantagem para o Tottenham na primeira etapa do confronto desta quinta-feira, o Brentford precisava ir ao campo de ataque para buscar o empate, mas a equipe visitante falhou. No primeiro tempo, o time finalizou apenas uma vez, com o chute indo para fora.
MAIS UMAo chegar na etapa final, o Tottenham encontrou espaço para poder fazer mais um gol e diminuir as chances de reação por parte do Brentford. Dessa forma, aos 20 minutos do segundo tempo, Heung-Min Son recebeu de Reguilón para cravar.
JOGO MORNOApós o gol de Son aos 20 minutos, o jogo no Tottenham Hotspur Stadium passou a ser cada vez mais calmo, com as duas equipes pecando muito em buscar o ataque. Assim, o placar foi mantido, e o time da casa somou mais três pontos.
SEQUÊNCIAO Tottenham enfrenta o Norwich City às 11h (de Brasília) deste domingo. O Brentford, por sua vez, atua contra o Leeds neste mesmo horário também no domingo.
Crédito: TottenhamvenceuoBrentfordpor2a0(Foto:DANIELLEAL/AFP

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