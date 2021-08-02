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futebol

Tottenham aumenta proposta por zagueiro da Atalanta

Clube comandado por Nuno Espírito Santo busca a contratação de Cristian Romero nos próximos dias. Argentino tem o interesse em jogar na Premier League...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 08:31

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 08:31
Crédito: Cristian Romero quer jogar no Tottenham nesta temporada (AFP
O Tottenham aumentou aumentou sua proposta pela contratação de Cristian Romero, zagueiro da Atalanta. Segundo o "The Times", o clube inglês oferece cerca de 47 milhões de libras (R$ 334 milhões) para contar com o argentino nos próximos dias.Nesta segunda-feira, o defensor se reapresenta ao elenco após a disputa da Copa América. Há a expectativa de que o argentino tenha uma conversa com o técnico Gian Piero Gasperini em que demonstre o desejo na transferência por considerar esta chance como uma oporunidade que não pode ser desperdiçada.
> Veja a tabela da Premier League
Nesta janela, a Atalanta contratou Matteo Lovato para a zaga e segue em buscas de Demiral, da Juventus. Dessa forma, pode-se imaginar que o clube esteja preparando o terreno para a saída de Romero, embora achar uma reposição a altura seja complicado.
O Tottenham passa por um período de reformulação e procura um nome para a zaga por conta da saída de Toby Alderweireld. Além do zagueiro, o time de Nuno Espírito Santo já confirmou as chegadas de Gollini, ex-goleiro da Atalanta, e Bryan Gil.

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