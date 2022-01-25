Tottenham apresenta proposta por atacante do Porto e Colômbia

O Tottenham apresentou uma proposta de 45 milhões de euros (R$ 278 milhões) ao Porto pela contratação do atacante Luis Díaz, segundo o diário "Record". No entanto, a oferta está longe da cláusula de rescisão contratual do colombiano, que é fixada em 80 milhões de euros (R$ 495 milhões).Além dos Spurs, o Liverpool também se interessou pelo jogador, mas uma negociação nesta reta final de janela de transferências é vista com desconfiança. Neste momento, o atleta está na América do Sul para disputar duas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto o mercado se encerra na próxima segunda-feira.

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Apesar das propostas, o Porto quer manter o elenco com o objetivo de conquistar títulos e conseguir sucesso do ponto de vista esportivo, o que não alcançou na última temporada. Por conta disso, os interessados devem ter que subir o valor das ofertas.

Embora em crise, os Dragões também entender que a venda de Díaz não resolveria os problemas, uma vez que possuem 80% dos direitos do atleta, enquanto o restante ainda é do Júnior Barranquilla. Mas o atacante sabe do interesse que vem da Inglaterra e nada pode ser descartado nos próximos dias.