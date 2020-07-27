Tottenham anuncia saída de Jan Vertonghen, após oito anos de clube

O Tottenham anunciou nesta segunda-feira (27) a saída do zagueiro Jan Vertonghen do clube, depois de oito anos atuando com a camisa dos Spurs. Com o contrato se encerrando, os londrinos optaram por não renovar com o jogador de 33 anos.
O zagueiro belga, que também atua como lateral-esquerdo, chegou ao Tottenham em 2012, depois de se destacar pelo Ajax, da Holanda. Em oito temporadas, Vertonghen fez 315 partidas pelos Spurs e marcou 14 gols.- Agradecemos a Jan por seu tremendo serviço e desejamos a ele sucesso no futuro. Ele sempre será um membro valioso da família Spurs - disse o Tottenham através de seu site oficial.
Pelas redes sociais, Vertonghen se despediu do clube e agradeceu aos torcedores pelos longos anos juntos.
- Meu tempo no clube está terminando. É um dia triste por muitas razões. Sentirei falta dos amigos que fiz aqui, da equipe técnica que fez o clube funcionar, de jogar no fantástico novo estádio e, claro, de vocês torcedores. Obrigado por todo apoio ao longo dos anos. Vocês foram incríveis. Tivemos muitas memórias inacreditáveis, mas, por ora, é adeus - disse. Quem também deixa o clube é o goleiro Michel Vorm, reserva de Lloris. O holandês de 36 anos estava no clube inglês desde 2014 e fez 48 jogos pela equipe.