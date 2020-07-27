Tottenham anuncia saída de Jan Vertonghen, após oito anos de clube

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O Tottenham anunciou nesta segunda-feira (27) a saída do zagueiro Jan Vertonghen do clube, depois de oito anos atuando com a camisa dos Spurs. Com o contrato se encerrando, os londrinos optaram por não renovar com o jogador de 33 anos.

O zagueiro belga, que também atua como lateral-esquerdo, chegou ao Tottenham em 2012, depois de se destacar pelo Ajax, da Holanda. Em oito temporadas, Vertonghen fez 315 partidas pelos Spurs e marcou 14 gols.- Agradecemos a Jan por seu tremendo serviço e desejamos a ele sucesso no futuro. Ele sempre será um membro valioso da família Spurs - disse o Tottenham através de seu site oficial.

Pelas redes sociais, Vertonghen se despediu do clube e agradeceu aos torcedores pelos longos anos juntos.