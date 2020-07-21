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futebol

Tottenham anuncia renovação de contrato com Eric Dier até 2024

Meio-campista inglês está no clube londrino desde 2014 e prolonga estadia. Time de José Mourinho também tem Kane, Alli, Davies e Winks com vínculo até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 12:44

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 12:44

Crédito: Eric Dier passa por momento irregular com a camisa do clube londrino (AFP
O Tottenham anunciou a renovação de contrato com o meio-campista Eric Dier até 2024. O jogador de 26 anos está em sua sexta temporada com a camisa do time londrino desde que chegou do Sporting. Embora não seja titular absoluto na equipe de Mourinho, o inglês já vestiu a braçadeira de capitão.
Dier não vive seus melhores anos no time de White Hart Lane pela falta de regularidade em campo, mas também pela punição sofrida pela Premier League por ter brigado com um torcedor do Tottenham antes da paralisação da competição.
Com isso, o Tottenham começa a garantir algumas de suas peças chaves no elenco para o futuro. Assim como Dier, Alli, Kane, Davies e Winks também tem vínculo com a equipe até 2024, atletas fundamentais na composição do clube.

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