Tottenham anuncia renovação de contrato com Eric Dier até 2024

Crédito: Eric Dier passa por momento irregular com a camisa do clube londrino (AFP

O Tottenham anunciou a renovação de contrato com o meio-campista Eric Dier até 2024. O jogador de 26 anos está em sua sexta temporada com a camisa do time londrino desde que chegou do Sporting. Embora não seja titular absoluto na equipe de Mourinho, o inglês já vestiu a braçadeira de capitão.

Dier não vive seus melhores anos no time de White Hart Lane pela falta de regularidade em campo, mas também pela punição sofrida pela Premier League por ter brigado com um torcedor do Tottenham antes da paralisação da competição.