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futebol

Tottenham anuncia demissão do técnico José Mourinho

Comandante português não conseguiu resistir aos recentes maus resultados com a equipe de Londres. Clube ainda não anunciou substituto definitivo...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 09:18

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 09:18
Crédito: AFP
O Tottenham anunciou a demissão do técnico José Mourinho nesta segunda-feira. O português não resistiu a sequência de três jogos sem vitórias contra Newcastle, Manchester United e Everton, deixando os Spurs longe da briga por uma vaga na próxima Champions League.- José e seu staff esteve conosco em um dos nossos momentos mais desafiadores como um clube. Mourinho é um verdadeiro profissional e que demonstrou resiliência durante a pandemia. Adorei trabalhar com ele e lamentou que as coisas não tenham saído como nós pensávamos - disse Daniel Levy, dono do Tottenham.
> Veja a tabela da Premier League
A demissão acontece faltando apenas seis dias para a final da Copa da Liga Inglesa em que o time londrino encara o Manchester City. Os nomes deJulian Nagelsmann, Nuno Espírito Santo e Maurizio Sarri estão sendo cotados para assumir o lugar deixado pelo Special One.

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