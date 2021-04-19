Tottenham anuncia demissão do técnico José Mourinho

O Tottenham anunciou a demissão do técnico José Mourinho nesta segunda-feira. O português não resistiu a sequência de três jogos sem vitórias contra Newcastle, Manchester United e Everton, deixando os Spurs longe da briga por uma vaga na próxima Champions League.- José e seu staff esteve conosco em um dos nossos momentos mais desafiadores como um clube. Mourinho é um verdadeiro profissional e que demonstrou resiliência durante a pandemia. Adorei trabalhar com ele e lamentou que as coisas não tenham saído como nós pensávamos - disse Daniel Levy, dono do Tottenham.