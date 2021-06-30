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futebol

Tottenham anuncia a contratação do técnico Nuno Espírito Santo

Treinador de 47 anos deixou o Wolverhampton ao final da temporada e será o substituto do também português José Mourinho, demitido dos Spurs na segunda metade de abril...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 17:15

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 17:15
Crédito: Divulgação / Tottenham
O Tottenham anunciou nesta quarta-feira o seu novo treinador. Trata-se do português Nuno Espírito Santo, de 47 anos, que deixou o Wolverhampton ao final do Campeonato Inglês. O lusitano chega para substituir seu compatriota José Mourinho, que foi demitido do clube londrino em abril.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaEm comunicado no site oficial, os Spurs informaram que o contrato de Nuno Espírito Santo será de duas temporadas, até junho de 2023. O ex-goleiro ficou por quatro anos nos Wolves, tirou o time da segunda divisão inglesa e chegou a classificar o clube para as quartas de final da Liga Europa 2019/20.
- É um enorme prazer e uma honra estar aqui. É uma alegria, e estou feliz e ansioso para começar a trabalhar. Não temos nenhum dia a perder e devemos começar a trabalhar imediatamente, pois a pré-temporada começa em alguns dias - disse Nuno em sua chegada.
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Antes do acordo com o comandante português, o Tottenham negociou com outros nomes, como os italianos Antonio Conte e Gennaro Gattuso, e o inglês Steven Gerrard, ídolo do Liverpool como jogador, que comanda o Rangers. No final da temporada, os Spurs foram dirigidos pelo interino Ryan Mason.

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