Tottenham aguarda posição de Kane antes de oferecer novo contrato

O Tottenham está preparado para ter paciência antes de oferecer uma proposta pela renovação de contrato de Harry Kane, segundo o "The Athletic". Os Spurs estendem que a decisão deve ser tomada pelo camisa 10 e que o artilheiro deve manifestar interesse em permanecer no clube.Após se frustrar por não ter sido negociado na última janela de transferências de verão da Europa para o Manchester City, o centroavante está focado em ter sucesso e progredir no Tottenham sob comando de Antonio Conte antes de tomar uma decisão sobre o seu futuro.