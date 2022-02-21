Tottenham aguarda posição de Kane antes de oferecer novo contrato

O Tottenham está preparado para ter paciência antes de oferecer uma proposta pela renovação de contrato de Harry Kane, segundo o "The Athletic". Os Spurs estendem que a decisão deve ser tomada pelo camisa 10 e que o artilheiro deve manifestar interesse em permanecer no clube.Após se frustrar por não ter sido negociado na última janela de transferências de verão da Europa para o Manchester City, o centroavante está focado em ter sucesso e progredir no Tottenham sob comando de Antonio Conte antes de tomar uma decisão sobre o seu futuro.
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Caso o centroavante mantenha a posição em ser negociado, acredita-se que Daniel Levy, dono do Tottenham, buscaria um acordo com os interessados, como em 2021. O atleta tem vínculo com os Spurs até 2024 e o clube inglês está protegido de investidas dos rivais.
No entanto, o clube londrino estaria disposto a renovar o contrato de seu principal ativo no elenco caso o jogador demonstre vontade e disposição em participar dos projetos da equipe. Os próximos meses serão decisivos para o futuro de Harry Kane.