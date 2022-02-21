Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham aguarda posição de Kane antes de oferecer novo contrato

Atacante foi alvo de interesse do Manchester City, mas tem vínculo com clube londrino até 2024. Artilheiro fez dois gols na equipe de Guardiola no último sábado...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 12:37
O Tottenham está preparado para ter paciência antes de oferecer uma proposta pela renovação de contrato de Harry Kane, segundo o "The Athletic". Os Spurs estendem que a decisão deve ser tomada pelo camisa 10 e que o artilheiro deve manifestar interesse em permanecer no clube.Após se frustrar por não ter sido negociado na última janela de transferências de verão da Europa para o Manchester City, o centroavante está focado em ter sucesso e progredir no Tottenham sob comando de Antonio Conte antes de tomar uma decisão sobre o seu futuro.
> Veja a tabela da Premier League
Caso o centroavante mantenha a posição em ser negociado, acredita-se que Daniel Levy, dono do Tottenham, buscaria um acordo com os interessados, como em 2021. O atleta tem vínculo com os Spurs até 2024 e o clube inglês está protegido de investidas dos rivais.
No entanto, o clube londrino estaria disposto a renovar o contrato de seu principal ativo no elenco caso o jogador demonstre vontade e disposição em participar dos projetos da equipe. Os próximos meses serão decisivos para o futuro de Harry Kane.
Crédito: FuturodeHarryKanenoTottenhamsegueindefinido(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados