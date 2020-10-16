Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham acerta a contratação do zagueiro Joe Rodon, ex-Swansea

Zagueiro de 22 anos custará cerca de 80 milhões de reais aos cofres do clube londrino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2020 às 18:49

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:49

Crédito: Divulgação/Tottenham
Com direito a um vídeo bem humorado de Gareth Bale, o Tottenham anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do zagueiro Joe Rodon, do Swansea. O galês de 22 anos assinou o vínculo até 2025 com o clube londrino e irá custar 11 milhões de libras (cerca de 80 milhões de reais), de acordo com a imprensa inglesa. Rodon chega para reforçar o setor defensivo da equipe de José Mourinho, que já conta com Davinson Sánchez, Dier, Alderweireld e Tanganga. Na última temporada, o zagueiro foi um dos destaques do Swansea na disputa da Championship - a segunda divisão inglesa. Após assinar contrato, ele não escondeu a felicidade de atuar pelo Tottenham.
- É uma grande honra. Este é um clube enorme, e eu mal posso esperar para começar a treinar. Vir do meu clube de infância (Swansea) para esta posição é algo que sempre sonhei. Tem sido uma ótima semana e terminar desta forma é um sonho que se torna realidade.
Apesar de a janela de transferências das principais ligas europeias ter fechado em 5 de outubro, as equipas inglesas podiam realizar novos negócios até às 17h (hora local) desta sexta-feira, mas apenas entre clubes de divisões diferentes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D
Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados