Tottenham acerta a contratação do zagueiro Joe Rodon, ex-Swansea

Com direito a um vídeo bem humorado de Gareth Bale, o Tottenham anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do zagueiro Joe Rodon, do Swansea. O galês de 22 anos assinou o vínculo até 2025 com o clube londrino e irá custar 11 milhões de libras (cerca de 80 milhões de reais), de acordo com a imprensa inglesa. Rodon chega para reforçar o setor defensivo da equipe de José Mourinho, que já conta com Davinson Sánchez, Dier, Alderweireld e Tanganga. Na última temporada, o zagueiro foi um dos destaques do Swansea na disputa da Championship - a segunda divisão inglesa. Após assinar contrato, ele não escondeu a felicidade de atuar pelo Tottenham.