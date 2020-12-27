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Tottenham abre placar no início, mas cede empate ao Wolverhamton no encerramento da rodada do Inglês

Time de José Mourinho marca com Ndombélé com menos de um minuto, mas recua após fazer o gol e vê a equipe de Nuno Espírito Santo deixar tudo igual nos minutos finais...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 18:40

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 18:40

Crédito: MICHAEL STEELE / POOL / AFP
No encerramento da rodada do Boxing Day no Campeonato Inglês, Wolverhampton e Tottenham empataram no Molineux Stadium. Ndombélé abriu o placar no primeiro minuto de jogo, mas Romain Saïss deixou tudo igual nos minutos finais da partida.
+ Veja a tabela da Premier LeagueINÍCIO AVASSALADORCom menos de um minuto, o Tottenham abriu o placar com o volante Ndombélé batendo de fora da área. Após Son ganhar escanteio com 30 segundos, a bola sobrou para o francês na entrada da área, que bateu forte e contou com falha do goleiro Rui Patrício.
RECLAMAÇÃONo início do segundo tempo, o Wolverhampton reclamou de pênalti em lance de Dier com Fábio Silva. O defensor do Tottenham derrubou o atacante dos Lobos, mas o VAR entendeu que o lance foi normal e mandou o jogo seguir sem marcar a penalidade.
PERSISTÊNCIA RECOMPENSADAApós sofrer o gol no início e se lançar ao ataque, a persistência do Wolverhampton foi recompensada aos 40 minutos da segunda etapa. Pedro Neto bateu escanteio pela direita e Saïss apareceu na primeira trave para desviar e mandar para o fundo das redes.
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SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham encara o Fulham, na quarta-feira. O jogo acontece na casa dos Spurs, às 15h (de Brasília). O Wolverhampton, por sua vez, joga na terça-feira, às 17h (de Brasília), contra o Manchester United no Old Trafford.

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