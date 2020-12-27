Tottenham abre placar no início, mas cede empate ao Wolverhamton no encerramento da rodada do Inglês

Crédito: MICHAEL STEELE / POOL / AFP

No encerramento da rodada do Boxing Day no Campeonato Inglês, Wolverhampton e Tottenham empataram no Molineux Stadium. Ndombélé abriu o placar no primeiro minuto de jogo, mas Romain Saïss deixou tudo igual nos minutos finais da partida.

+ Veja a tabela da Premier LeagueINÍCIO AVASSALADORCom menos de um minuto, o Tottenham abriu o placar com o volante Ndombélé batendo de fora da área. Após Son ganhar escanteio com 30 segundos, a bola sobrou para o francês na entrada da área, que bateu forte e contou com falha do goleiro Rui Patrício.

RECLAMAÇÃONo início do segundo tempo, o Wolverhampton reclamou de pênalti em lance de Dier com Fábio Silva. O defensor do Tottenham derrubou o atacante dos Lobos, mas o VAR entendeu que o lance foi normal e mandou o jogo seguir sem marcar a penalidade.

PERSISTÊNCIA RECOMPENSADAApós sofrer o gol no início e se lançar ao ataque, a persistência do Wolverhampton foi recompensada aos 40 minutos da segunda etapa. Pedro Neto bateu escanteio pela direita e Saïss apareceu na primeira trave para desviar e mandar para o fundo das redes.

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