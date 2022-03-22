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Totalmente recuperado, Zaracho projeta semi entre Atlético-MG e Caldense no Campeonato Mineiro

O meia do Galo estava com um problema muscular, que o tirou de vários jogos. Ele retornou diante da Veterana e vai reforçar o time nos mata-mata do Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 15:05

Publicado em 22 de Março de 2022 às 15:05

Caldense e Atlético-MG se enfrentam pela primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro nesta quarta-feira, 23 de março, às 16h30, no Mineirão. O time alvinegro, que ficou em primeiro lugar na fase de classificação, tem a vantagem no confronto, podendo jogar por dois empates, ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo placar, pois a Veterana ficou em quarto lugar. E o meia Zaracho, que voltou a jogar pela equipe diante do time de `Poços de Caldas, após um período longo se recuperando de um edema na coxa esquerda, projetou os duelos.No duelo da fase classificatória, o Galo venceu o jogo por 3 a 0, gols de Vargas, Hulk e Sasha, e quer repetir a dose para ampliar sua vantagem no mata-mata e chegar à sua terceira final seguida.

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