Totalmente adaptado, Valdo se diz apaixonado pelo Japão e mira conquistas pelo Shimizu

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Com apenas uma temporada no Japão, o zagueiro Valdo já está completamente adaptado a vida no Oriente. Capitão do Shimizu S-Pulse, o jogador vem escrevendo uma linda história pelo clube e não esconde a gratidão pela oportunidade de atuar em um campeonato competivivo como a J-League e por ter se tornado uma das referências do elenco.

Veja a tabela do Inglês- Para mim, jogar no Japão está sendo uma experiência incrível em todos os sentidos, estou realizando um sonho de jogar fora do país! O Japão é um país incrível e meu desejo de permanecer aqui só aumenta. Sensação única ser capitão de uma grande equipe do Japão e em meio a tantos brasileiros que passaram pelo clube. Não sei se na história teve outro com essa oportunidade. Sou um cara muito grato pelo clube me proporcionar esse momento - conta Valdo.

Com 29 anos, completados na última quarta-feira, o jogador renovou com o Shimizu por mais duas temporadas. No Brasil, Valdo defendeu as camisas de Confiança e Ceará, onde se destacou e chamou atenção dos japoneses, que investiram 800 mil dólares na sua contratação. Feliz na terra do sol nascente, o sergipano faz um balanço desse tempo por lá e conta o porque se apaixonou pelo Japão.