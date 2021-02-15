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Totalmente adaptado, Valdo se diz apaixonado pelo Japão e mira conquistas pelo Shimizu

Capitão de sua equipe, zagueiro brasileiro se diz adaptado ao futebol na Ásia, e exalta a experiência de atuar no Japão...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 16:17

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 16:17

Crédito: (Fotos: Divulgação
Com apenas uma temporada no Japão, o zagueiro Valdo já está completamente adaptado a vida no Oriente. Capitão do Shimizu S-Pulse, o jogador vem escrevendo uma linda história pelo clube e não esconde a gratidão pela oportunidade de atuar em um campeonato competivivo como a J-League e por ter se tornado uma das referências do elenco.
Veja a tabela do Inglês- Para mim, jogar no Japão está sendo uma experiência incrível em todos os sentidos, estou realizando um sonho de jogar fora do país! O Japão é um país incrível e meu desejo de permanecer aqui só aumenta. Sensação única ser capitão de uma grande equipe do Japão e em meio a tantos brasileiros que passaram pelo clube. Não sei se na história teve outro com essa oportunidade. Sou um cara muito grato pelo clube me proporcionar esse momento - conta Valdo.
Com 29 anos, completados na última quarta-feira, o jogador renovou com o Shimizu por mais duas temporadas. No Brasil, Valdo defendeu as camisas de Confiança e Ceará, onde se destacou e chamou atenção dos japoneses, que investiram 800 mil dólares na sua contratação. Feliz na terra do sol nascente, o sergipano faz um balanço desse tempo por lá e conta o porque se apaixonou pelo Japão.
- Sou casado e sou pai, essas duas situações fazem com que eu queira ficar nesse país, um país que respeita o ser humano. Quero que minha família aprenda aqui as coisas básicas da vida em questão de respeito, educação, simplicidade. Tenho uma profissão que infelizmente no nosso país não olha para o ser humano e sim para a profissão. E por isso que reforço ainda mais meu desejo de ficar no Japão - finalizou.

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