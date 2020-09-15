Torres revela mágoa com Liverpool e explica saída para o Chelsea em 2011

Crédito: AFP/BEN STANSALL

Aos 36 anos e aposentado do futebol, o atacante Fernando Torres revelou os motivos que o fizeram trocar o Liverpool pelo Chelsea em 2011, após quatro anos defendendo as cores do time de Anfield. Em entrevista com a “talkSPORT”, o espanhol afirmou que o momento financeiro complicado dos Reds pesou em sua decisão.

- Eu estava feliz no Liverpool, mas naquela época o clube estava para ser vendido e em uma situação financeira complicada. Eles venderam os melhores jogadores e trouxeram jovens, então eles precisavam de cinco, seis, sete anos para criar um time vencedor e eu não tinha esse tempo, pois saí da minha casa, do Atlético, para ganhar títulos.O ex-centroavante não guarda nenhum arrependimento de ter ido para o Chelsea, apesar de não tem rendido o que se esperava dele. O espanhol contou sobre esse momento de sua carreira.

- Infelizmente houve muitas mentiras dos donos do Liverpool e eu precisava encontrar meu caminho, que foi no Chelsea, o clube que me oferecia chance de ganhar títulos. Foi minha culpa por não conseguir me adaptar rapidamente. Tive bons momentos, mas não fui consistente. Se você não é consistente em um clube como o Chelsea, alguém vai tomar sua posição.