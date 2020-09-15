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futebol

Torres revela mágoa com Liverpool e explica saída para o Chelsea em 2011

Espanhol afirma que saiu do Atlético de Madrid para ganhar títulos, mas que ouviu muitas mentiras dos donos do Liverpool. No Chelsea, atacante ergueu três troféus...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 15:22
Crédito: AFP/BEN STANSALL
Aos 36 anos e aposentado do futebol, o atacante Fernando Torres revelou os motivos que o fizeram trocar o Liverpool pelo Chelsea em 2011, após quatro anos defendendo as cores do time de Anfield. Em entrevista com a “talkSPORT”, o espanhol afirmou que o momento financeiro complicado dos Reds pesou em sua decisão.
- Eu estava feliz no Liverpool, mas naquela época o clube estava para ser vendido e em uma situação financeira complicada. Eles venderam os melhores jogadores e trouxeram jovens, então eles precisavam de cinco, seis, sete anos para criar um time vencedor e eu não tinha esse tempo, pois saí da minha casa, do Atlético, para ganhar títulos.O ex-centroavante não guarda nenhum arrependimento de ter ido para o Chelsea, apesar de não tem rendido o que se esperava dele. O espanhol contou sobre esse momento de sua carreira.
- Infelizmente houve muitas mentiras dos donos do Liverpool e eu precisava encontrar meu caminho, que foi no Chelsea, o clube que me oferecia chance de ganhar títulos. Foi minha culpa por não conseguir me adaptar rapidamente. Tive bons momentos, mas não fui consistente. Se você não é consistente em um clube como o Chelsea, alguém vai tomar sua posição.
Torres permaneceu na equipe londrina de 2011 até 2016, quando retornou para o Atlético de Madrid. No período em que defendeu os Blues, o espanhol marcou apenas 45 gols em 172 partidas, mas conquistou a taça da Liga dos Campeões, Liga Europa e Copa da Inglaterra.

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