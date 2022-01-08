Toronto anuncia contratação de Insigne, que receberá maior salário da história da MLS

O Toronto anunciou, neste sábado, a contratação do atacante italiano Lorenzo Insigne, que estava no Napoli desde 2012. O contrato dele com os napolitanos acaba em junho. Sem renovação, ele assinou um pré-contrato com os canadenses, onde se apresentará em julho. Insigne vai receber cerca de 11,5 milhões de euros (73,3 milhões de reais) por ano na MLS, o que representa o maior salário da história da competição. O contrato dele com o Toronto será válido por quatro anos.
Insigne começou a carreira em 2009, no próprio Napoli. Nos dois anos seguintes, foi emprestado para times menores. Voltou para a temporada 2012/2013 e fez história, com a conquista de duas Copas da Itália e uma Supercopa. No ano passado, faturou a Eurocopa, como camisa 10 da Azzurra.