Toró marca em vitória do São Paulo e mostra que pode ser opção no ataque

A vitória do São Paulo sobre o Mirassol, por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista, foi especial para o atacante Jonas Toró. O jogador, que voltou de empréstimo do Atlético-GO, não vinha tendo oportunidades e na sua primeira chance na temporada, marcou o terceiro tento do Tricolor. Toró entrou aos 12 minutos do segundo tempo na vaga de Juan e criou bons lances na ponta direita. Até que aos 35 minutos, Nikão rolou para Rodrigo Nestor, que cruzou rasteiro dentro da área e Toró apareceu para empurrar para a rede, sem chances para o goleiro Darley. O jogador comemorou muito o gol e recebeu elogios do técnico Rogério Ceni na entrevista coletiva.
- Poder dar oportunidade para os atletas que foram formados no clube, no caso do Toró é importante. O Toró vinha sendo relacionado, teve a chance, volta a aprecer, a falar dele, é importante para o clube e para a carreira dele. Vamos precisar deles (Toró e Rigoni) ao longo da temporada - disse Ceni.
Pelo São Paulo, Toró soma 45 jogos, com cinco gols marcados. Ele foi emprestado para Sport e Atlético-GO nas últimas temporadas.