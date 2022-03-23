Torneio de futebol apoiado por Neymar abre inscrições na internet

Campeonato de futebol apoiado por Neymar, o Red Bull Neymar Jr’s Five, maior torneio de futebol amador do mundo, está com inscrições abertas para a edição de 2022. Com a possibilidade de jogar contra o atacante do PSG em uma "super decisão" no Qatar, os brasileiros já podem se inscrever para as qualificatórias regionais por meio do site https://www.redbull.com/br-pt/events/red-bull-neymar-jrs-five-brazil-2022.Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Recife (PE) serão as sedes das classificatórias, a partir de abril. Os fãs de futebol do Brasil inteiro, entre 18 e 36 anos, divididos nas categorias mista e feminina, podem formar times de cinco jogadores (e até dois reservas) para competir. Os campeões das qualificatórias garantem vaga na final nacional e, de lá, os vencedores carimbam o passaporte para o Qatar, para então competir com os vitoriosos de outros 31 países. A data da "decisão mundial" ainda não está definida.

- Foi uma longa espera, mas finalmente veremos alguns times fantásticos de todo o mundo se unindo este ano. É sempre um desafio emocionante enfrentar os campeões do torneio, assim como eles têm a chance de tentar alguns dribles contra mim. É muito divertido para todos os envolvidos - disse Neymar, em comunicado.A edição deste ano dobrará de tamanho, pois juntará as equipes já classificadas nas seletivas do ano passado com os vencedores de 2022. Os brasileiros Fortal Bulls (feminino) e Renegados da Baixada (misto) estão com lugar garantido na etapa mundial, que, de forma inédita, contará com mais de um time do mesmo país em cada categoria, logo, podendo ocorrer derbis (confronto entre equipes do mesmo país).

Além dos campeões nacionais, os fãs de Neymar têm outra oportunidade de participar da "decisão mundial". Por meio do Jr’s Global Five, um time formado por sete participantes de diversos países, um brasileiro poderá ser escolhido para compor a equipe e disputar a competição no Qatar. E quem definirá os classificados serão os juízes especializados e o próprio camisa 10 da Seleção Brasileira.

Para ter a chance de ser selecionado, basta publicar um vídeo mostrando suas habilidades de forma criativa em até 60 segundos no Instagram, utilizar a #outplaythemall22 e marcar @redbullneymarjrsfive. Nome, idade e país de origem devem ser indicados na legenda. Importante: somente o primeiro vídeo postado por jogador estará apto a participar.

SOBRE O JOGO

Inspirado no "futebol de rua", o conceito esportivo da competição é bem simples. Os times entram em campo com cinco jogadores e, a cada gol, o oponente perde um jogador. Vence a equipe que fizer cinco gols primeiro ou aquela que tiver melhor resultado após dez minutos de partida. As dimensões do campo são menores e não se pode pisar na área delimitada próxima ao gol.