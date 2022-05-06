Torino x Napoli: Onde assistir e prováveis escvalações da partida do Campeonato Italiano

Vai ter Calcio neste fim de semana. Em um dos jogos da rodada, o Napoli vai até Turim e visita o Torino. Os napolitanos estão em terceiro na tabela e a equipe já nestá praticamente fora da briga pelo título. A bola rola às 10h.​O Torino está em 10° lugar na tabela e não tem muito pelo que brigar, visto que está longe da zona de classificação para os torneios europeus e do grupo de baixo, que descende para a segunda divisão. O time piemontês não contará com o atacante Simone Zaza, uma das principais referências do time.