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Torino x Napoli: Onde assistir e prováveis escvalações da partida do Campeonato Italiano

Napolitanos fazem jogo fora de casa neste sábado, pela Serie A...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 20:25
Vai ter Calcio neste fim de semana. Em um dos jogos da rodada, o Napoli vai até Turim e visita o Torino. Os napolitanos estão em terceiro na tabela e a equipe já nestá praticamente fora da briga pelo título. A bola rola às 10h.​O Torino está em 10° lugar na tabela e não tem muito pelo que brigar, visto que está longe da zona de classificação para os torneios europeus e do grupo de baixo, que descende para a segunda divisão. O time piemontês não contará com o atacante Simone Zaza, uma das principais referências do time.
+Veja a tabela do Campeonato Italiano
O Napoli está em terceiro na tabela e praticamente fora da disputa pelo título, a sete pontos do Milan e oito da Inter. Os napolitanos pelo menos, já estão garantidos na próxima edição da Champions e devem chegar para a partida com o time inteiramente titular, sem nenhum desfalque para Luciano Spaletti.
FICHA TÉCNICAData e hora: sábado, 7 de maio às 10h de BrasíliaLocal: Estádio Olímpico de Turim, ItáliaÁrbitro: Alessandro PronteraAssistentes: Stefano Liberti e Stefano De Giovane
Prováveis escalações:
Torino (Técnico: Ivan Juric)​Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti.Desfalques: Sanabria, Warming, Fares e Zaza
Napoli (Técnico: Luciano Spaletti)Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osinhem.
Crédito: NapolivisitaoTorinonestesábado(Foto:VincenzoPINTO/AFP

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