Torino x Milan: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Perto de voltar à Champions League depois de sete anos, o Milan tem duelo fora de casa pela antepenúltima rodada do Campeonato Italiano nesta terça-feira. Após vitória sobre a Juventus na última rodada, o time rubro-negro encara o Torino, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoAntes da partida, o técnico Davide Nicola elogiou o Milan e disse que sua equipe entrará em campo para tentar parar o time de Stefano Pioli.

- Tivemos muitos adversários difíceis, o Milan é uma equipa de qualidade e pronta. Jogam rapidamente com jogadores ofensivos de grande valor técnico, os laterais apoiam ao ataque... Como parar isso? Estamos trabalhando nisso, hoje o temos último treino - disse Nicola.

Stefano Pioli elogiou a atuação do Milan na última rodada, na vitória sobre a Juventus, e disse que seu time precisa manter a mesma atitude no final do torneio.

- Vencemos uma equipe forte (Juventus) e isso nos deu confiança, mas estamos conscientes do fato que ainda não acabou. Faltam três jogos e precisamos manter essa atitude. Cada jogo tem suas dificuldades. Ser uma equipe significa saber como superá-las como uma unidade - disse Pioli.

+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na EuropaFICHA TÉCNICA

Torino x MilanCampeonato Italiano - 36ª rodada

Data e horário: 12/05/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico de Turim, em Turim (ITA)Árbitro: Marco GuidaAssistentes: Fabiano Preti e Luigi RossiOnde assistir: Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS TIMES

TORINO (Técnico: Davide Nicola)Sirigu; Bremer, Lyanco e Buongiorno; Vojvoda, Rincón, Mandragora, Verdi e Ansaldi; Sanabria e Belotti.

Desfalques: Milinkovic-Savic, Murru e Izzo (lesionados); Nkoulou (suspenso).

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Samu Castillejo, Çalhanoglu e Rafael Leão; Rebic.