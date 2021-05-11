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futebol

Torino x Milan: saiba onde assistir e prováveis escalações da partida

Equipe rubro-negra vem de grande vitória sobre a Juventus e está perto de voltar à Champions League depois de sete anos. Time de Stefano Pioli está em terceiro lugar...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 18:04
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Perto de voltar à Champions League depois de sete anos, o Milan tem duelo fora de casa pela antepenúltima rodada do Campeonato Italiano nesta terça-feira. Após vitória sobre a Juventus na última rodada, o time rubro-negro encara o Torino, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Turim.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoAntes da partida, o técnico Davide Nicola elogiou o Milan e disse que sua equipe entrará em campo para tentar parar o time de Stefano Pioli.
- Tivemos muitos adversários difíceis, o Milan é uma equipa de qualidade e pronta. Jogam rapidamente com jogadores ofensivos de grande valor técnico, os laterais apoiam ao ataque... Como parar isso? Estamos trabalhando nisso, hoje o temos último treino - disse Nicola.
Stefano Pioli elogiou a atuação do Milan na última rodada, na vitória sobre a Juventus, e disse que seu time precisa manter a mesma atitude no final do torneio.
- Vencemos uma equipe forte (Juventus) e isso nos deu confiança, mas estamos conscientes do fato que ainda não acabou. Faltam três jogos e precisamos manter essa atitude. Cada jogo tem suas dificuldades. Ser uma equipe significa saber como superá-las como uma unidade - disse Pioli.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na EuropaFICHA TÉCNICA
Torino x MilanCampeonato Italiano - 36ª rodada
Data e horário: 12/05/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico de Turim, em Turim (ITA)Árbitro: Marco GuidaAssistentes: Fabiano Preti e Luigi RossiOnde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
TORINO (Técnico: Davide Nicola)Sirigu; Bremer, Lyanco e Buongiorno; Vojvoda, Rincón, Mandragora, Verdi e Ansaldi; Sanabria e Belotti.
Desfalques: Milinkovic-Savic, Murru e Izzo (lesionados); Nkoulou (suspenso).
MILAN (Técnico: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Samu Castillejo, Çalhanoglu e Rafael Leão; Rebic.
Desfalques: Ibrahimovic (lesionado); Saelemaekers (suspenso).

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