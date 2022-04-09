Torino x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Italiano

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano/Scudetto, o Milan visita o Torino, neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília). A partida terá transmissão do Star + e reúne equipes com ambições diferentes na competição. Confira a tabela do Campeonato Italiano

O time de Milão lidera a competição, com 67 pontos e é seguido de perto por Internazionale e Napoli, ambos com 66. Todos somam 31 jogos. Já o time de Turim está em 11º, com 38 pontos.

FICHA TÉCNICA

Torino x MilanScudetto - Campeonato Italiano32ª Rodada​Data e horário: 10/04/2022, às 15h45 (de Brasília)Local: Olímpico de Turim, em Turim (ITA)Transmissão: Star +

PROVÁVEIS TIMES

Torino (Técnico: Ivan Juric)Berisha; Izzo, Bremer e Buongiorno; Singo, Ricci, Mandragora e Vojvoda; Pjaca, Lubic e Belotti

Desfalques: Djidji, Fares, Praet, Sanabria e Zaza (lesionados)

MILAN (Técnico: Stefano Pioli)

Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernández; Tonali, Bennacer e Brahim Diaz; Rafael Leão, Júnior Messias e Giroud

Desfalques: Florenzi e Kjaer (lesionados); Romagnoli (dúvida)