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futebol

Torino x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

Cheia de desfalques, a Velha Senhora terá o clássico de Turim pela frente. Partida terá início às 13h (de Brasília)...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 18:24
Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP
O Campeonato Italiano terá o clássico de Turim nesta rodada. Neste sábado, a Juventus visita o Torino, às 13h (de Brasília). Cheia de desfalques, a Velha Senhora precisa vencer para continuar sonhando com o título.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
A Velha Senhora não poderá contar com Arthur, Dybala e McKennie, que estiveram em uma reunião na casa do norte-americano. Os três foram barrados. Buffon está suspenso; Demiral e Bonucci contraíram Covid-19. - Temos que enfrentar este jogo com a atitude certa, porque depois da derrota contra o Benevento queremos evoluir. O derby deve ser sempre jogado desta forma. A abordagem é sempre a mesma porque jogamos com o objetivo de vencer todas as partidas. Entre Marco Giampaolo e Davide Nicola, o Torino mudou, pois são treinadores completamente diferentes e jogam com configurações diferentes. É uma equipe com uma atitude diferente, uma marca muito específica - disse Andrea Pirlo.
FICHA TÉCNICATorino x JuventusData e horário: 03/04/2021, às 13h (de Brasília)Local: Olímpico de Turim (Turim, ITA)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESJuventus ​Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Bernardeschi; Kulusevski, Danilo, Rabiot e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.
TorinoSirigu; Izzo, Lyanco e Bremer; Vojvoda, Singo, Mandragora, Gojak e Ansaldi; Belotti e Sanabria.

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