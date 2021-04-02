Torino x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

O Campeonato Italiano terá o clássico de Turim nesta rodada. Neste sábado, a Juventus visita o Torino, às 13h (de Brasília). Cheia de desfalques, a Velha Senhora precisa vencer para continuar sonhando com o título.
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A Velha Senhora não poderá contar com Arthur, Dybala e McKennie, que estiveram em uma reunião na casa do norte-americano. Os três foram barrados. Buffon está suspenso; Demiral e Bonucci contraíram Covid-19. - Temos que enfrentar este jogo com a atitude certa, porque depois da derrota contra o Benevento queremos evoluir. O derby deve ser sempre jogado desta forma. A abordagem é sempre a mesma porque jogamos com o objetivo de vencer todas as partidas. Entre Marco Giampaolo e Davide Nicola, o Torino mudou, pois são treinadores completamente diferentes e jogam com configurações diferentes. É uma equipe com uma atitude diferente, uma marca muito específica - disse Andrea Pirlo.
FICHA TÉCNICATorino x JuventusData e horário: 03/04/2021, às 13h (de Brasília)Local: Olímpico de Turim (Turim, ITA)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESJuventus Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Bernardeschi; Kulusevski, Danilo, Rabiot e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo.
TorinoSirigu; Izzo, Lyanco e Bremer; Vojvoda, Singo, Mandragora, Gojak e Ansaldi; Belotti e Sanabria.