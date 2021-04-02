Torino x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

A Velha Senhora não poderá contar com Arthur, Dybala e McKennie, que estiveram em uma reunião na casa do norte-americano. Os três foram barrados. Buffon está suspenso; Demiral e Bonucci contraíram Covid-19. - Temos que enfrentar este jogo com a atitude certa, porque depois da derrota contra o Benevento queremos evoluir. O derby deve ser sempre jogado desta forma. A abordagem é sempre a mesma porque jogamos com o objetivo de vencer todas as partidas. Entre Marco Giampaolo e Davide Nicola, o Torino mudou, pois são treinadores completamente diferentes e jogam com configurações diferentes. É uma equipe com uma atitude diferente, uma marca muito específica - disse Andrea Pirlo.