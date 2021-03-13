Torino x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações

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Neste domingo, o Torino recebe a Inter de Milão em sua casa, o Stadio Olimpico Grande Torino, em Turim. A partida, que terá início às 11h (de Brasília), conta com a equipe da casa na luta contra a zona de rebaixamento, enquanto os visitantes querem aumentar a distância na liderança.

Veja a tabela do ItalianoA Inter de Milão chega para a partida contra o Torino de uma sequência muito positiva com sete partidas sem perder, sendo cinco vitórias seguidas. Dessa forma, a equipe conseguiu chegar à liderança do Campeonato Italiano, e cria uma vantagem por lá.

Após a eliminação para a Juventus na semifinal da Coppa Italia, a Inter de Milão encontrou o Campeonato Italiano como a sua única via de título para a temporada, e tratou de deixar o Milan, seu maior rival, para trás nesta briga, e a distância entre os dois clubes já chega aos seis pontos.

O Torino vive uma situação oposta à da Inter de Milão. A equipe de Turim encontra-se com uma grande dificuldade de vencer no Campeonato Italiano, e é a segunda com menos vitórias. No total, foram três resultados positivos em 24 partidas.

A décima oitava colocação do Torino coloca a equipe na zona de rebaixamento, e os 20 pontos da equipe não ajudam em nada. Dessa forma, o confronto contra a Inter de Milão será ainda mais difícil, visto que a equipe que lidera o campeonato está com sede de título.FICHA TÉCNICATORINO X INTER DE MILÃO - Campeonato Italiano - 27ª rodada

Data e horário: 14/03/2021, às 11h (de Brasília)Local: Stadio Olimpico Grande Torino, em Turim (ITA)Árbitro: Paolo ValeriAssistentes: Sergio Ranghetti e Alessandro Lo CiceroOnde assistir: TNT, Estádio TNT Spors, RAI Italia e Fanatiz

TORINO (Treinador: Davide Nicola)Sirigu; Izzo, Lyanco e Buongiorno; Vojvoda, Gojak, Mandragora, Lukic e Murru; Sanabria e Verdi.

Desfalques: N'Koulou e Singo (lesionados); Belotti e Linetty (dúvida).

INTER DE MILÃO (Treinador: Antonio Conte)Handanovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini e Perisic; Lautaro Martínez e Lukaku.