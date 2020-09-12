Torino recusou primeira proposta do Tottenham por Andrea Belotti

Querendo satisfazer o pedido de José Mourinho para reforçar o ataque, o Tottenham mira um alvo certeiro. De acordo com a "Sky Sports Italia", os Spurs fizeram uma proposta ao Torino por Andrea Belotti, mas foi recusada.

A oferta do Tottenham foi um empréstimo com opção de compra no valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 312 milhões). O Torino informou que não está disposto a ceder o jogador por empréstimo. No Torino desde 2015, Belotti atuou em 192 partidas e marcou 92 gols pelo clube italiano.