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futebol

Torino recusou primeira proposta do Tottenham por Andrea Belotti

Clube inglês busca reforços para o ataque e José Mourinho
gostaria de contar com o jogador...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 08:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 08:24
Crédito: Filippo Monteforte / AFP
Querendo satisfazer o pedido de José Mourinho para reforçar o ataque, o Tottenham mira um alvo certeiro. De acordo com a "Sky Sports Italia", os Spurs fizeram uma proposta ao Torino por Andrea Belotti, mas foi recusada.
A oferta do Tottenham foi um empréstimo com opção de compra no valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 312 milhões). O Torino informou que não está disposto a ceder o jogador por empréstimo. No Torino desde 2015, Belotti atuou em 192 partidas e marcou 92 gols pelo clube italiano.

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