Torcidas do Grêmio são punidas após protesto no CT

O protesto da última semana contra o elenco do Grêmio custou caro aos torcedores gremistas. O juiz Marco Aurélio Martins Xavier suspendeu as Torcidas Organizadas Geral e Torcida Jovem.
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Com a punição, as duas torcidas não poderão entrar na Arena com camisas, faixas e qualquer outro material.
Torcedores
Outro ponto que chama a atenção é que os quatro torcedores presos no protesto da semana passada terão que se apresentar na delegacia em dia de jogos do Grêmio.
Protesto
Irritados com a situação do Grêmio na classificação do Campeonato Brasileiro, as organizadas foram ao CT do clube protestar e a polícia teve trabalho para conter os torcedores.