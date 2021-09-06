Torcidas do Grêmio são punidas após protesto no CT

Crédito: Torcida do Grêmio protestou contra o time na semana passada (AFP

O protesto da última semana contra o elenco do Grêmio custou caro aos torcedores gremistas. O juiz Marco Aurélio Martins Xavier suspendeu as Torcidas Organizadas Geral e Torcida Jovem.

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Com a punição, as duas torcidas não poderão entrar na Arena com camisas, faixas e qualquer outro material.

Torcedores

Outro ponto que chama a atenção é que os quatro torcedores presos no protesto da semana passada terão que se apresentar na delegacia em dia de jogos do Grêmio.

Protesto