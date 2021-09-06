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futebol

Torcidas do Grêmio são punidas após protesto no CT

Geral e Torcida Jovem não poderão espalhar suas faixas pela Arena do Tricolor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 15:40

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 15:40

Crédito: Torcida do Grêmio protestou contra o time na semana passada (AFP
O protesto da última semana contra o elenco do Grêmio custou caro aos torcedores gremistas. O juiz Marco Aurélio Martins Xavier suspendeu as Torcidas Organizadas Geral e Torcida Jovem.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a punição, as duas torcidas não poderão entrar na Arena com camisas, faixas e qualquer outro material.
Torcedores
Outro ponto que chama a atenção é que os quatro torcedores presos no protesto da semana passada terão que se apresentar na delegacia em dia de jogos do Grêmio.
Protesto
Irritados com a situação do Grêmio na classificação do Campeonato Brasileiro, as organizadas foram ao CT do clube protestar e a polícia teve trabalho para conter os torcedores.

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