Torcida protesta contra Bartomeu, e presidente do Barcelona pode renunciar ao cargo, segundo canal

Após a notícia de que Messi quer deixar o Barcelona cair como uma bomba, torcedores do Barcelona foram ao Camp Nou, estádio do clube, e pediram a renúncia do presidente José Maria Bartomeu, além de fazer coro pela permanência do craque argentino.Com gritos de "Bartomeu, demissão", os catalães tomaram a frente da entrada da casa do Barcelona e protestaram muito contra o mandatário, que vem sendo muito criticados pelos torcedores ultimamente.