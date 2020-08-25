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Torcida protesta contra Bartomeu, e presidente do Barcelona pode renunciar ao cargo, segundo canal

Torcedores do Barcelona foram ao Camp Nou nesta terça-feira após o craque argentino afirmar o desejo de sair da equipe da Catalunha...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 18:10

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 18:10
Crédito: PAU BARRENA / AFP
Após a notícia de que Messi quer deixar o Barcelona cair como uma bomba, torcedores do Barcelona foram ao Camp Nou, estádio do clube, e pediram a renúncia do presidente José Maria Bartomeu, além de fazer coro pela permanência do craque argentino.Com gritos de "Bartomeu, demissão", os catalães tomaram a frente da entrada da casa do Barcelona e protestaram muito contra o mandatário, que vem sendo muito criticados pelos torcedores ultimamente.
De acordo com informações da "TyC Sports", que avançou o desejo de Messi sair do Barcelona nesta terça-feira, o presidente do Barcelona convocou uma reunião de emergência após o pedido do argentino e teria decidido pela renúncia ao cargo.

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