Torcida promove o Samba Tiva para ajudar nas despesas da Desportiva

Além da rifa de uma moto 0km, a Desportiva Ferroviária lançou uma outra novidade para arrecadar dinheiro para ajudar o clube: o Samba Tiva. Iniciativa de torcedores, o evento acontece nesta sexta-feira (17), a partir das 21 horas, com grupo de samba e DJ. A festa será na área social do estádio Engenheiro Araripe, localizado em Jardim América, Cariacica.
Os ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos através do telefone 98151-6719 ou na hora da festa. Toda a renda de bilheteria e do bar será revertida ao clube para as despesas administrativas.
COPA ESPÍRITO SANTO
De folga nesta 5ª rodada da Copa Espírito Santo, a Desportiva Ferroviária volta a campo no próximo sábado (25), quando enfrenta o Tupy no estádio Gil Bernardes. O time grená é o vice-líder do Grupo B, com sete pontos, atrás do Atlético Itapemirim.