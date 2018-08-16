Torcida promove o Samba Tiva para ajudar nas despesas da Desportiva

Os ingressos custam R$ 10 e podem ser adquiridos através do telefone 98151-6719 ou na hora da festa. Toda a renda de bilheteria e do bar será revertida ao clube para as despesas administrativas.

De folga nesta 5ª rodada da Copa Espírito Santo, a Desportiva Ferroviária volta a campo no próximo sábado (25), quando enfrenta o Tupy no estádio Gil Bernardes. O time grená é o vice-líder do Grupo B, com sete pontos, atrás do Atlético Itapemirim.