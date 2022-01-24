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Torcida organizada do São Paulo se posiciona sobre episódio de invasão de campo e faca na Copinha

Segundo nota divulgada, os invasores identificados não pertencem à Independente...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 15:36

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 15:36

A Independente, principal torcida organizada do São Paulo, divulgou nota em sua rede social sobre o episódio de invasão de campo e faca encontrada no gramado durante o confronto entre São Paulo e Palmeiras válido pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena Barueri, no último sábado (22), em que o Alviverde eliminou o rival na competição.
De acordo com o posicionamento, os invasores identificados não pertencem à torcida organizada. E, em relação à faca atirada no gramado, a Independente afirma que desconhece a autoria e espera que as investigações encontrem o dono e "que este seja severamente punido, com banimento dos estádios e demais medidas legais/criminais".
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Além disso, ainda em nota, a organizada diz que se o dono da faca for da Independente, será expulso. Por fim, coloca-se à disposição das autoridades para demais esclarecimentos.
O incidente ocorreu por volta dos 50 minutos de jogo, quando o Verdão vencia o Tricolor por 1 a 0. Sem nenhum tipo de proteção, os dois torcedores tentaram agredir os jogadores palmeirenses, arremessaram a arma branca em direção aos atletas e acabaram contidos pelos próprios atletas do Tricolor.
Crédito: TorcidadoSãoPaulodurantejogodotime(Foto:RubensChiri/SaoPauloFC

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