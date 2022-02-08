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Torcida organizada do São Paulo divulga apoio a Rogério Ceni

Independente diz que há mágoas recentes com o treinador, mas que são 25 anos de história com o clube paulista; texto foi publicado nas redes sociais da organizada...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 16:45

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2022 às 16:45
A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, emitiu uma nota em uma rede social defendendo a permanência do técnico Rogério Ceni no cargo tricolor. Na véspera do confronto contra o Santo André, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, um trecho do texto diz: "temos mágoas recentes com o treinador, mas ele tem 25 anos de história no clube e está cobrando atitude firme".
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O São Paulo ainda não venceu no Estadual e ocupa a incômoda zona de rebaixamento. Apesar disso, a Independente acredita que o ídolo deve ter continuidade no cargo de comandante do time. A nota ainda diz que "não é hora de dar nomes", mas que a torcida "está de olho" e conhece "os líderes de panelas, reclamações e encostos".- Rogério Ceni está cobrando brio e caráter, raça e fundamentos aprimorados. Pode ter muitos defeitos, mas sempre foi abnegado por perfeição, vitória e trabalho. Apoiaremos nosso treinador com essas cobranças - diz um trecho.
Esta não é a primeira vez que a organizada divulga seu apoio a Rogério Ceni. No último dia 4, após a derrota para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, a permanência do técnico também foi citada.
Crédito: TorcidaorganizadadoSãoPaulodefendeapermanênciadeRogérioCeninocargo(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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