Torcida organizada do São Paulo critica atacante Pablo: 'Difícil recuperar algo'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O atacante Pablo foi alvo de críticas da Dragões da Real, uma das torcidas organizadas do São Paulo. Camisa nove do Tricolor, o jogador perdeu uma boa chance na derrota para o Red Bull Bragantino. Em texto publicado nas redes sociais, a torcida disse que Pablo é 'um ativo do clube esperando ter uma mínima compensação, mas algumas coisas estão óbvias, já perdemos o dinheiro e será difícil recuperar algo nesse jogador'.

As críticas continuaram. Segundo o manifesto da Dragões, Pablo pode ser considerado 'o número 1' da crise do clube. - Óbvio que toda situação ruim não é “ SÓ “ culpa dele , onde temos vários outros a serem citados na vasta lista de jogadores ruins e descompromissados .Mas como toda lista existem o número 1 e esse número é do Pablo - escreveu a torcida.

Nesta temporada, Pablo tem 37 jogos e 13 gols marcados, sendo o artilheiro do time. Além dos mais, com a sua participação contra o Corinthians, ele renovou o contrato até o final de 2023 e recebeu um aumento salarial.

VEJA TEXTO DA DRAGÕES NA REAL NA ÍNTEGRA

'Nunca vamos torcer contra nossos jogadores .

Sabemos que o clube pagou caro e é um ativo do clube esperando ter uma mínima compensação .

Mas algumas coisas estão óbvias , já perdemos o dinheiro e será difícil recuperar algo nesse jogador .

Esse “ ativo “ está atrapalhando toda a estrutura do clube e prestando um mau serviço e prejudicando muito mas muito mesmo em campo .

Óbvio que toda situação ruim não é “ SÓ “ culpa dele , onde temos vários outros a serem citados na vasta lista de jogadores ruins e descompromissados .

Mas como toda lista existem o número 1 e esse número é do Pablo .

Que a torcida faça o clube assim como o treinador perceber o quanto essa figura com a cara da derrota estampada em seu rosto vem nos atrapalhando .

O banner não cabe o tanto de hashtags para pedir o afastamento do mesmo .

Não tem outro atacante no Elenco ou ma base ? ( cadê o Facundo ? ) .

Senão tiver coloca um goleiro reserva no ataque ou até mesmo o mascote sei lá , mas essa figura não dá mais ( e não foi falta de chances até mesmo por nós torcedores ) .