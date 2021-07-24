Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcida organizada do PSG protesta contra possível contratação de Pogba

Em negociação com o clube francês, o meia já teria acertado salários e aguarda o desenrolar da negociação com o Manchester United, segundo a imprensa europeia...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 13:49
Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
Mesmo depois de anunciar um caminhão de reforços, o PSG segue movimentando o mercado de transferências no futebol europeu. Agora, a vítima da vez trata-se do meio-campista Paul Pogba, francês que atua no Manchester United e tem contrato até o final de junho de 2022.De acordo com informações de diversos veículos de imprensa do Velho Continente, o craque já teria acertado os salários com o Paris, restando, apenas, uma negociação dos franceses com o United sobre os valores e outros detalhes da transferência.
No entanto, com o surgimento dessas notícias, uma torcida organizada do Paris Saint-Germain resolveu protestar contra a possível contratação de Pogba. Na manhã deste sábado (24), faixas foram colocadas nos arredores do Parque dos Príncipes, estádio do time, expressando o sentimento de rejeição pelo jogador.
Em um dos cartazes, estava escrito, em francês, a seguinte frase: "Pogba você deveria ouvir sua mãe. Ela não quer você aqui e nós muito menos”. O motivo do descontentamento da organizada se justifica pelo fato de que, em 2018, Pogba declarou em uma entrevista que não sentia afeição pelo PSG e preferia o rival Olympique de Marselha, clube pelo qual os pais do atleta torcem. Para contratar o meia francês, o Paris terá que desembolsar mais do que os 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) oferecidos inicialmente. O Manchester United não aceitou a proposta e pede um valor maior que esse. Ainda, segundo o jornal “L’Equipe”, Pogba seria o terceiro jogador mais bem pago na equipe, ficando atrás apenas dos craques Neymar e Mbappé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados