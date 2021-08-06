'Torcida nos mata-mata nos ajudaria muito', diz Mariano, projetando as decisões do Galo em agosto

O Atlético-MG terá um mês de agosto intenso. Com campanhas muito boas no Brasileiro, em que é o vice-líder, Copa do Brasil e Libertadores, onde está na fase quartas de final, o Galo terá compromissos importantes este mês e começo de setembro. Pelo mata-mata nacional, o alvinegro encara o Fluminense entre os dias 25 e 1º de setembro. Na Libertadores, o Atlético encara o River Plate por uma vaga nas semifinais em 11 e 18 de agosto. E, ainda haverá no dia 14 de agosto o confronto direto pela liderança contra o Palmeiras, no Mineirão.

Todos esses compromissos deixam o alvinegro em alerta e para o lateral Mariano, a maratona de jogos não será problema, pois o elenco está preparado. Mas, o jogador atleticano quer uma ajuda para esses jogos decisivos: a volta do torcedor aos estádios para apoiar a equipe. O clube mineiro está trabalhando para ter público em suas partidas e Mariano torce para que a Massa esteja presente nesses momentos importantes. Confira nos vídeos o que o lateral analisou sobre o intenso agosto alvinegro. Mariano, à direita ao lado de Tchê Tchê, diz que o elenco está pronto para a a maratona de decisões do Galo em agosto-(Pedro Souza/Atlético-MG)